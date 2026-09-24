Chiều 23/9 giờ địa phương (sáng nay giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Louise Arbou.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Ottawa, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tại sân bay quốc tế Mcdonald - Cartier có Bộ trưởng Chính phủ Canada, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Chuyến thăm là dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada và một số hoạt động quan trọng khác.

Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước.

Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước.

Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam – Canada đã phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Tin cậy chính trị được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại tăng mạnh liên tục trong 5 năm qua. Canada rất quan tâm đến các trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, đồng thời khuyến khích Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Canada để đảm bảo an ninh năng lượng bền vững.

Đồng thời, Việt Nam và Canada chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về luật pháp quốc tế, thương mại tự do và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ tương đồng. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.