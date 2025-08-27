Theo Chao News, người phụ nữ may mắn là Yan, 32 tuổi, hiện làm việc tại một nhà máy giày ở Ôn Châu (Chiết Giang).

Yan tình cờ lướt trúng video ngắn tìm con của bà Xu. Ảnh: Douyin

Trong lúc lướt xem video ngắn trên mạng xã hội, Yan bất ngờ thấy một người phụ nữ trung niên có gương mặt giống mình đến ngỡ ngàng.

Người phụ nữ đó là bà Xu, 52 tuổi, quê ở Giang Tây, nhiều năm qua thường xuyên đăng video và phát sóng trực tiếp với hy vọng tìm lại cô con gái thất lạc.

Từ nhỏ, Yan đã biết mình là con nuôi. Dù được cha mẹ hiện tại yêu thương hết mực, song cô vẫn luôn khao khát một ngày được gặp lại mẹ ruột.

Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video của bà Xu, Yan có một cảm giác rất đặc biệt, như thể đang thấy “phiên bản khác của chính mình”.

“Rất có thể cháu là người con gái thất lạc mà cô đang tìm kiếm”, Yan để lại bình luận dưới video rồi nhanh chóng liên hệ cảnh sát, xin được giám định ADN.

Yan trong buổi đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Douyin

Công an hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tây đã lấy mẫu ADN. Kết quả khẳng định Yan chính là con gái của bà Xu.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, bà Xu cho biết, bà có 3 người con, 1 trai và 2 gái. Yan là con út của bà.

Thời điểm sinh Yan, gia đình quá khó khăn nên phải cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở làng bên.

Tuy nhiên, sau khi có con, cặp vợ chồng này đã bỏ rơi Yan trước cửa một cơ quan. Kể từ đó, bà Xu mất hoàn toàn liên lạc với con.

May mắn thay, Yan được cha mẹ nuôi hiện tại nhận về, nuôi nấng và dạy dỗ đến khi trưởng thành.

Từ năm 2022, bà Xu đã bắt đầu dùng mạng xã hội để tìm kiếm, vừa chia sẻ về nỗi nhớ thương con gái, vừa giúp đỡ những gia đình khác trong hành trình đoàn tụ.

Hai mẹ con không giấu nổi xúc động sau hơn 30 năm xa cách. Ảnh: Douyin

Khi cảnh sát thông báo tin chính thức, bà Xu vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tại trụ sở công an, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở sau hơn 30 năm xa cách.

Những giọt nước mắt ấy là sự giải tỏa cho cả chặng đường dài chờ đợi, đau khổ và khát khao đoàn tụ.

Những năm gần đây, Bộ Công an Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch đoàn tụ, lập điểm lấy mẫu máu miễn phí, mở rộng so sánh dữ liệu, giúp hàng nghìn gia đình tìm lại người thân.