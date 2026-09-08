Irina Shayk, người mẫu 40 tuổi từng hẹn hò cầu thủ Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim The Echo Chamber thuộc khuôn khổ LHP Venice 2026. Irina Shayk chọn chiếc váy đan dây táo bạo từ chất liệu satin bóng của Dolce & Gabbana với những khoảng hở sexy chạy dọc hai bên hông khi dự sự kiện khiến cánh săn ảnh khá vất vả.

Chân dài sinh năm 1986 mượn lại thiết kế cũ của Dolce & Gabbana kết hợp sản xuất cùng Kim Kardashian thuộc BST Xuân/Hè 2023 nhưng vẫn vô cùng hợp thời. Ngôi sao truyền hình thực tế đã tuyển chọn và làm mới lại các thiết kế lưu trữ chủ yếu mang tông màu đen, trắng, họa tiết da báo và ánh kim.

Trang phục của Irina Shayk là một trong những mẫu kinh điển nhất, lấy cảm hứng từ thiết kế do người mẫu Gisele Bündchen trình diễn lần đầu vào năm 2003. Tình cũ Ronaldo mặc kèm nội y satin đen bên trong, phối cùng tất cao đến đầu gối và giày cao gót mũi nhọn đồng chất liệu. Người đẹp Victoria’s Secret hoàn thiện phong cách bằng chiếc vòng cổ dạng lưới nạm pha lê bạc bản lớn.

Irina Shayk bắt đầu công việc người mẫu vào năm 19 tuổi. Khoản thu nhập lớn đầu tiên của cô vào khoảng 4.000 USD khi quảng cáo cho một thương hiệu. Irina Shayk là người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí áo tắm Sports Illustrated giúp cô trở thành ngôi sao trên mạng xã hội.

Sau thời gian dài nỗ lực trau dồi kỹ năng và xây dựng sự nghiệp, siêu mẫu sinh năm 1986 được các thương hiệu lớn ưu ái. Cô từng ký hợp đồng với Victoria's Secret, Versace, Burberry... Vóc dáng gợi cảm, chiều cao 1,78m cùng vẻ ngoài sắc sảo giúp Irina Shayk được lòng một số thương hiệu nội y.

Ronaldo và Irina Shayk trên bìa tạp chí Vogue Tây Ban Nha năm 2014. Ảnh: Vogue

Irina Shayk còn có vài năm là bạn gái ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Cặp đôi gắn bó khá lâu nhưng đường ai nấy đi vào năm 2015. Một trong những lý do khiến họ chia tay là mẹ của Ronaldo bởi bà không thích việc siêu mẫu thường xuyên phải đi công tác. Cuộc chia tay này khiến Irina Shayk mất khoảng 11 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, tương đương với 75% lượng theo dõi nữ người mẫu có ở thời điểm đó.

LHP Venice kéo dài tới 12/9 quy tụ rất nhiều ngôi sao đình đám như: George Clooney, Laura Dern, Robert Pattinson hay người mẫu Kendall Jenner, Vittoria Ceretti, Stella Maxwell...

Irina Shayk gợi cảm trên thảm đỏ:

Ảnh: WireImage, Backgrid

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