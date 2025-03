Chính xác

Tỉnh Sông Bé được thành lập ngày 2/7/1976 trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương (chính quyền cách mạng gọi là tỉnh Thủ Dầu Một), Bình Phước (do chính quyền cách mạng sáp nhập hai tỉnh Bình Long, Phước Long tồn tại trước đó) và 3 xã An Bình, Bình An, Đông Hòa của huyện Thủ Đức.

Khi mới thành lập, tỉnh Sông Bé có 14 huyện và thị xã Thủ Dầu Một. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Thủ Dầu Một. Đến 1/1/1997, tỉnh Sông Bé lại được chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước.