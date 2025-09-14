Ngày 14/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 7h50 ngày 11/9, trên Quốc lộ 53, đoạn qua ấp Bình Thành, xã Trung Thành, giữa xe đặc chủng chở phạm nhân biển số 64A-003.00 chạy hướng Vĩnh Long - Trà Vinh với xe máy biển số 84B1-766.04 chạy hướng Trà Vinh - Vĩnh Long.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh phát hiện tại thời điểm xảy ra tai nạn, có một thanh niên mặc áo trắng điều khiển xe máy chở một thanh niên mặc áo xanh ngắn tay, chạy hướng Trà Vinh - Vĩnh Long bị té ngã vào lề cỏ bên phải, sau đó đi khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Công an thông báo tìm người và phương tiện có đặc điểm như trong ảnh. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi ai là người có đặc điểm nêu trên và người biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cung cấp đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long; địa chỉ Số 180, ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại 02703.888.282 hoặc 02703.964.565 để phối hợp.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 11/9, bà T.T.N. (47 tuổi, ngụ phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy lưu thông trên QL53, hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng, Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành (Vĩnh Long), xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe cảnh sát (loại xe chở phạm nhân) do tài xế P.T.T (37 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm bà N. tử vong tại chỗ, xe đặc chủng lao vào lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.