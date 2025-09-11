Ngày 11/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 7h45 cùng ngày, bà T.T.N (47 tuổi, ngụ phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy lưu thông trên QL53, hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng, Vĩnh Long.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành (Vĩnh Long), xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe cảnh sát (loại xe chở phạm nhân) do tài xế P.T.T (37 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm bà N. tử vong tại chỗ, xe bít bùng lao vào lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: E.X

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.