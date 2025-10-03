NSND Thanh Điền mới có dòng chia sẻ trên trang cá nhân tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khiến khán giả xót xa. Ở tuổi 81, "ông hoàng sân khấu" cải lương đang đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do biến chứng tiểu đường, nhưng ông vẫn lạc quan tin vào "phép màu y học" và tình thương khán giả.

NSND Thanh Điền trong bệnh viện. Ảnh: Chụp màn hình

Ông chia sẻ: "Hơn nửa đời người, đôi mắt này đã cùng tôi đi qua bao vở diễn, nhìn ánh đèn sân khấu và trên hết, là ánh mắt yêu thương của khán giả. Giờ đây, bác sĩ nói đôi mắt ấy có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào".

NSND Thanh Điền mở lòng về nỗi lo mất dần thị lực do biến chứng tiểu đường nặng. Ông từng nghĩ "giỗ Tổ năm nay chắc không còn thấy đường thắp nhang cho Tổ nghiệp nữa".

NSND Thanh Điền kể đã đến nhiều bệnh viện mà các bác sĩ đều lắc đầu, mắt đột ngột mờ đặc, ánh sáng trước mắt "tắt dần". Lời chẩn đoán "anh có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào" khiến tim ông như ngừng đập.

Nỗi mặc cảm ấy khiến ông chán nản, tránh né các lời mời đồng nghiệp và không muốn xuất hiện trên mạng xã hội. NSND Thanh Điền chỉ nhờ người nhà dìu vào bệnh viện với chút hy vọng mong manh.

Trước tin NSND Thanh Điền phải đối diện ca phẫu thuật mắt đầy rủi ro, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và học trò đã bày tỏ sự lo lắng, động viên ông vượt qua khó khăn. Diễn viên Phương Dung chia sẻ: “Cầu mong anh có ca phẫu thuật thành công, anh yên tâm nhé”. Nghệ sĩ Ngọc Huyền nghẹn ngào: “Thương anh lắm, anh Thanh Điền yêu dấu ơi. Mọi việc sẽ ổn thôi mắt sau khi chữa trị sẽ bình thường lại. Em gái cũng đang cầu nguyện cùng anh đây".

Diễn viên Lương Thế Thành gọi NSND Thanh Điền là ba và viết: “Con cầu chúc cho ba mau bình phục, ba giữ gìn sức khỏe để mổ tốt và hồi phục lại ba nha". NSND Trịnh Kim Chi khích lệ: “Rồi mọi sự sẽ tốt đẹp, thành công thôi… Anh tin nhé”.

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn, NSND Thanh Điền là nghệ sĩ cải lương hàng đầu với hơn 60 năm sự nghiệp, gắn bó với các vở Lan và Điệp, Tô Ánh Nguyệt, Vĩnh biệt nhạc sĩ. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (1996) và là biểu tượng của sân khấu miền Nam.

Từ khi vợ - NSND Thanh Kim Huệ - qua đời năm 2021, ông sống một mình. Tháng 7/2024, ông trải qua ca phẫu thuật ống dẫn mật. Sau 10 ngày nằm viện, NSND Thanh Điền hồi phục khoảng 70% nhưng vẫn phải theo dõi biến chứng tiểu đường - nguyên nhân chính gây bệnh mắt hiện nay.

NSND Thanh Điền thăm mộ NSND Thanh Kim Huệ:

Video: NVCC