Chiều 13/9, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã báo cáo về tình hình sức khỏe của cháu Trần Văn P. - nạn nhân trong vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nghe báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên về việc sức khỏe của cháu Trần Văn P.

Ông Văn cho biết, khoảng hơn 2h ngày 13/9, cháu P. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết đâm vào vùng ngực hai bên, tay trái, chân trái và vai trái.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Hải Dương

"Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương phần mềm và dẫn lưu màng phổi. Sau ca mổ, sức khỏe của bệnh nhân P. đã qua cơn nguy kịch", ông Văn cho hay.

Thông tin với PV VietNamNet, một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, sau khi nhập viện, cháu P. được các bác sĩ mổ dẫn lưu màng phổi, khâu vết thương phần mềm kết hợp với mổ xương cánh tay.

"Sau khi mổ, cháu P. được đưa về nằm hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Hiện cháu P. đã tỉnh táo và tiếp tục được chuyền máu", vị bác sĩ này cho biết.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Riêng cháu P. sau khi bị đâm nhiều nhát vẫn cố chạy ra ngoài rồi được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát nạn.