Clip công an đang khám nghiệm hiện trường:

Trưa 13/9, UBND phường Thành Nhất cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ thảm sát khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo đó, vụ thảm án xảy ra vào lúc 1h30 ngày 13/9 khiến chị Nguyễn Thị Kim H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.) và anh Bùi Hữu N. (em chị H.) tử vong. Riêng cháu Trần Tấn P. (con riêng của chị H.) đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao). Sau khi gây ra án mạng, nghi phạm này đã ra đường cướp một xe máy của người dân để tẩu thoát. Hiện đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Hải Dương

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận có quan hệ gia đình với các nạn nhân. Cụ thể, Nguyễn Nam Đại Thuận là người yêu của chị H., bà Trần Thị D. (mẹ của chị H.), anh B.H.N. (em của chị H.), cháu Trần Văn P. (con riêng của chị H.).

Một người hàng xóm của các nạn nhân cho biết, nghi phạm và chị H. có quan hệ vợ chồng nhưng không rõ có đăng ký kết hôn hay không và gia đình cũng không tổ chức đám cưới.

Cũng theo người này, chị H. và nghi phạm có một người con chung 3 tuổi. Riêng chị H. có người con riêng 12 tuổi. Cháu bé cũng là nạn nhân trong vụ án mạng nhưng may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Có mặt tại hiện trường, một người bạn thân của chị H. cho biết, chị H. và nghi phạm có mối quan hệ vợ chồng nhưng chị không rõ hai người này có kết hôn hay không. Thời gian qua, chị H. ở nhà với mẹ đẻ còn nghi phạm cũng sống với gia đình bên nội.

"Chị H. thường kể cho tôi nghe về việc nghi phạm thường xuyên cầm dao hăm dọa, tuy nhiên lần này thì đối tượng làm thật khiến mọi người bàng hoàng", người bạn này nói.

Sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh - đã có mặt tại hiện trường vụ án để chỉ đạo. Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn và Thiếu tướng Phan Thanh Tám gửi lời chia buồn đến gia đình, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.