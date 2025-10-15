Tinh tuyển phương hoa là sự kiện đặc quyền dành riêng cho khách hàng VPBank Private

Được tổ chức tại toà nhà chi nhánh Flagship VPBank TP.HCM, đây là sự kiện đặc quyền được VPBank tổ chức nhân dịp ngân hàng ra mắt thương hiệu VPBank Private - Dịch vụ tài chính chuyên biệt dành riêng cho giới tinh hoa với các nền tảng và giải pháp hoạch định, quản lý tài sản và đầu tư hàng đầu được thiết kế dành riêng cho từng khách hàng.

“Vũ trụ” hoa siêu thực

Trung tâm của The Quintessence Of Bloom là nghệ thuật sắp đặt hoa đương đại - biểu tượng cho phong cách sống tinh hoa và tinh thần sáng tạo không giới hạn của con người.

Những quả cầu hoa tượng trưng cho sự tròn đầy, sung túc; những vòng xoắn bất tận ẩn dụ cho sinh sôi và trường tồn - tất cả được tạo tác khéo léo từ hàng trăm loài hoa quý hiếm như Bỉ Ngạn, Thảo Đường Hoàng Đế, Ly Lửa, Cúc Vienna, Diên Vĩ…dưới góc nhìn của các nghệ sĩ thiết kế hoa hàng đầu thế giới như Harijanto Setiawan (Singapore) và Hanneke Frankema (Hà Lan). Mỗi tác phẩm là một “vũ trụ” hoa siêu thực: nơi ánh sáng, hương hoa tinh khiết và các chất liệu, hình khối hòa làm một, đánh thức mọi giác quan, mở ra một bản giao hưởng của nghệ thuật và cảm xúc.

Bộ sưu tập ảnh Hoa - Ngôn ngữ vĩnh cửu của Chiron Dương

Mở đầu hành trình là bộ sưu tập Hoa - Ngôn ngữ vĩnh cửu của Chiron Dương, trưng bày 12 tác phẩm nhiếp ảnh khai thác vẻ đẹp đa chiều của hoa.

“Pavilion of Flowers” được kết từ hàng ngàn cành hoa tươi

Tiếp nối là “Waltz of the Flowers” - những vũ công khoác lên mình trang phục từ hoa, lá, rêu và “Pavilion of Flowers” - ngôi nhà hoa được kết từ hàng ngàn cành hoa tươi và khô - nơi người xem có thể bước vào để chạm, để hít hà hương thơm, cảm nhận dòng năng lượng thuần khiết mà tự nhiên gửi gắm.

Và ở điểm cuối hành trình là “The Infinity Garden” - tác phẩm độc bản được chính tay bậc thầy thiết kế hoa Harijanto Setiawan sáng tác riêng cho triển lãm. Những lớp hoa và ánh sáng đan cài, chuyển sắc từ trầm ấm đến rực rỡ, bồng bềnh trên sương mây như một lời kể về sự sống trường tồn, bất tận.

Tác phẩm độc bản “The Infinity Garden” do bậc thầy thiết kế hoa thế giới Harijanto Setiawan tạo tác

“Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một triển lãm hoa được thực hiện với quy mô và tầm vóc quốc tế như Tinh tuyển phương hoa, nơi mỗi vị khách không chỉ ngắm hoa, mà thật sự cảm nhận được hơi thở nhiệm màu từ thiên nhiên”, bà Phượng Krystine Nguyễn từ Liti Florist - Giám đốc Nghệ thuật của triển lãm cho biết.

Đẳng cấp của ánh sáng và hương thơm

Nếu hoa tượng trưng cho tự nhiên và cảm xúc, thì pha lê và hương thơm là đỉnh cao của nghệ thuật chế tác và sự trường tồn.

Những kiệt tác pha lê phiên bản giới hạn từ thương hiệu Baccarat danh tiếng nước Pháp

Lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng được chiêm ngưỡng những kiệt tác pha lê phiên bản giới hạn - kết tinh của hơn 260 năm tinh hoa chế tác từ thương hiệu Baccarat danh tiếng nước Pháp. Nổi bật có thể kể đến 1 trong 25 chiếc bình pha lê trên toàn thế giới với nét vẽ rồng tinh xảo từ kỹ thuật vẽ tay sử dụng vàng 24K. Hay chiếc đèn chùm chỉ có đúng 60 phiên bản trên toàn cầu, kết hợp giữa tua pha lê cắt giác kim cương lấp lánh với chất liệu sứ mỏng xuyên sáng Limoges được vẽ họa tiết Thanh Hoa.

Những tác phẩm pha lê đó đã làm nên một triển lãm nghệ thuật nơi sự xa xỉ không chỉ được định nghĩa bằng hiện kim, mà từ kết quả của hàng trăm giờ lao động thủ công, khi pha lê được nung cùng vàng ở hơn 1.500°C để tạo nên sắc đỏ Baccarat huyền thoại, hay từng đường cắt, khắc, dát vàng được thực hiện bằng tay bởi các nghệ nhân bậc thầy.

Phiên bản kỷ niệm 100 năm của Shalimar - bản giao hưởng hổ phách huyền thoại của thương hiệu Guerlain

Hoàn thiện hành trình đa giác quan của Tinh tuyển phương hoa là những nốt hương đến từ thương hiệu gần 200 năm tuổi Guerlain. Tại triển lãm, “Nhà điều hương của Bệ Hạ” mang đến phiên bản kỷ niệm 100 năm của Shalimar - bản giao hưởng hổ phách huyền thoại; và tuyệt phẩm dưỡng da trị giá gần 300 triệu đồng Orchidée Impériale Black - kết tinh từ phong lan đen vùng Andes và công nghệ BlackImmune™ độc quyền.

Từ những cánh hoa siêu thực đến pha lê rực sáng, từ hương thơm bất tử đến nghệ thuật thủ công truyền thừa hàng thế kỷ, The Quintessence Of Bloom đã chạm tới cảm xúc tinh tế nhất của khách hàng. “Thật khó tin rằng ngay tại Việt Nam, tôi lại có thể được chiêm ngưỡng một triển lãm đẳng cấp và tràn đầy cảm hứng đến thế. Trong từng chi tiết, tôi cảm nhận rõ tâm huyết và tầm vóc của thương hiệu, khi kiến tạo nên những trải nghiệm đầy tính nghệ thuật như thế này”, chị Phạm Khánh Dung (TP.HCM) chia sẻ.

Triển lãm Tinh tuyển phương hoa chỉ dành riêng cho khách hàng VPBank Private

Với Tinh tuyển phương hoa, VPBank đã hiện thực hóa trọn vẹn triết lý “Giải pháp chuyên biệt - Giao dịch hiệu quả - Đặc quyền tinh hoa”, khẳng định vị thế của VPBank Private như một người bạn đồng hành thấu hiểu sâu sắc phong cách sống của những khách hàng thượng lưu.

Triển lãm The Quintessence of Bloom - Tinh tuyển phương hoa sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 19/10/2025 tại VPBank Flagship Tower, TP.HCM, chỉ dành riêng cho khách hàng VPBank Private và khách mời đặc biệt.

Phương Dung