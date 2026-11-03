Từ một ngôi chùa chỉ còn nền móng sau chiến tranh, chùa Vĩnh ở Hà Tĩnh đã trở thành mái ấm của 24 đứa trẻ bị bỏ rơi. Suốt nhiều năm qua, sư thầy Thích Đồng Pháp vừa làm cha, vừa làm mẹ, chăm chút cho các em từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành.

LỜI TÒA SOẠN Phía sau những cổng chùa cổ kính, những tháp chuông nhà thờ ở khu vực Bắc Trung Bộ là những mái ấm đặc biệt, nơi các nhà tu hành đang ngày đêm chăm sóc, chở che cho những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nhiều cơ sở tôn giáo còn trở thành điểm tựa cho những người yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm thiết thực. VietNamNet giới thiệu loạt bài về những mái ấm nơi cửa Phật, nhà thờ, cùng những con người lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

Từ ngôi chùa đổ nát đến mái ấm của 24 đứa trẻ

Có những đứa trẻ được đặt trước cổng chùa lúc nửa đêm, có em nằm trong chánh điện khi vừa chào đời, cuống rốn còn chưa rụng. Cũng có em được phát hiện trong tình trạng tím tái vì đói rét.

Tất cả đều được sư thầy Thích Đồng Pháp, trụ trì chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), đón vào chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành mái ấm của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, chùa Vĩnh từng trải qua nhiều năm hoang phế.

Sau chiến tranh, ngôi chùa chỉ còn lại phần móng. Người dân địa phương phải dựng một khu thờ tự tạm để duy trì việc hương khói.

Chùa Vĩnh (xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang được người dân chung tay tu sửa, xây dựng.

Năm 2018, sư thầy Thích Đồng Pháp về tiếp quản, làm trụ trì. Khi ấy, cơ sở vật chất gần như không có gì, thầy phải dựng một mái nhà tạm làm nơi trú ngụ, sinh hoạt và tu tập.

Cuối năm 2019, một em bé sơ sinh bất ngờ được đặt trước chánh điện, nhờ nhà chùa cưu mang. Dù cuộc sống còn muôn vàn thiếu thốn, thầy Pháp vẫn quyết định đón em về chăm sóc. Từ đó, những đứa trẻ khác lần lượt được gửi đến chùa.

"Có em được đặt trước cổng chùa lúc nửa đêm, rạng sáng; có em nằm trong chánh điện. Có em còn nguyên cuống rốn, có em mới sinh được vài ngày. Một số trẻ được phát hiện trong tình trạng tím tái vì đói rét", thầy Đồng Pháp nhớ lại.

Thầy Thích Đồng Pháp lau dọn khu vực thờ tự.

Những ngày đầu, gần như một mình thầy xoay xở với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Ban ngày lo việc chùa, đêm đến lại tất bật pha sữa, thay tã, dỗ dành những đứa trẻ quấy khóc. Có em đau ốm phải nhập viện, thầy túc trực bên giường bệnh.

Sữa, bỉm, quần áo và những vật dụng thiết yếu đều được thầy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Chẳng có kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh, thầy vừa học hỏi, vừa tự mình chăm sóc từng em. Những đứa trẻ không cùng huyết thống cứ thế lớn lên dưới mái chùa, trong sự chở che của người tu hành.

Đến nay, chùa Vĩnh đang nuôi dưỡng 24 trẻ bị bỏ rơi, nhỏ nhất mới 1 tuổi, lớn nhất 16 tuổi. Ngoài 3 trẻ còn nhỏ, các em đều đã đến trường. Chi phí học tập được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ.

Lá thư của người mẹ và lời hẹn ngày đón con

Trong số những đứa trẻ được cưu mang, sư thầy Thích Đồng Pháp vẫn nhớ như in câu chuyện về một bé trai sơ sinh được đặt trong chiếc giỏ nhựa trước cổng chùa vào rạng sáng cuối tháng 9/2025.

Hôm ấy, trên đường ra chánh điện tụng kinh, thầy nghe tiếng trẻ khóc. Lần theo âm thanh, thầy phát hiện một bé trai mới 15 ngày tuổi nằm trong giỏ nhựa. Bên cạnh em là lá thư người mẹ để lại.

Chùa đang cưu mang 24 đứa trẻ (độ tuổi từ 1-16 tuổi).

Trong thư, người mẹ cho biết mình đang là sinh viên, chưa có điều kiện chăm sóc con nên đành gửi bé lại nhà chùa. Cô mong sư thầy cưu mang con trai và hy vọng một ngày nào đó, khi cuộc sống ổn định, sẽ quay lại đón con về.

Thầy đặt tên cho bé là Minh Khánh.

Điều khiến thầy xúc động không chỉ là lời gửi gắm, mà còn là những dòng dặn dò tỉ mỉ của người mẹ trẻ.

Trong lá thư viết vội, cô cẩn thận ghi lại giờ uống sữa, tình trạng sức khỏe của con, cả vết thương nhỏ phía sau tai cần được chăm sóc hằng ngày.

Từng dòng chữ cho thấy nỗi lo lắng của một người mẹ khi phải xa đứa con vừa chào đời.

Sau lần gửi con ở chùa, người mẹ trẻ đã tìm đến thăm bé. Gần đây, sư thầy lại phát hiện một phong bì đựng ít tiền được đặt trước cổng. Kiểm tra camera, thầy nhận ra người để lại chính là mẹ của Minh Khánh.

Dù còn nhiều khó khăn, cô vẫn chắt chiu gửi chút tiền, nhờ nhà chùa tiếp tục chăm sóc con trai.

“Dù còn là sinh viên nhưng cô ấy vẫn chắt chiu gửi tiền cho con. Hành động đó khiến thầy rất cảm động. Chắc hẳn phải khó khăn lắm, người mẹ ấy mới chấp nhận để con trai lại trước cửa chùa và thầy tin, sau này, người mẹ sẽ đón con về nhà”, thầy Pháp chia sẻ.

Cũng bởi thấu hiểu những hoàn cảnh như vậy, sư thầy luôn trăn trở trước những lời đề nghị xin nhận các em làm con nuôi.

Những dòng chữ người mẹ là sinh viên để lại, nhờ thầy chăm sóc con trai.

Theo thầy Pháp, trong những năm qua, không ít người biết chùa đang chăm sóc trẻ bị bỏ rơi đã tìm đến ngỏ ý nhận nuôi. Tuy nhiên, thầy không đồng ý tự ý giao các em cho người khác.

Thầy lý giải, những người mẹ đưa con đến chùa đều mang theo nỗi niềm riêng và gửi gắm hy vọng con mình sẽ được chăm sóc tử tế. Biết đâu một ngày, khi hoàn cảnh thay đổi, họ sẽ quay lại tìm con.

“Họ tin tưởng gửi gắm cho thầy nuôi dưỡng, nên thầy phải cố gắng chăm sóc các con nhỏ. Nếu sau này những người mẹ muốn quay lại tìm con, thầy lấy đâu ra để trả”, thầy Pháp bộc bạch.

Với sư thầy, việc chăm sóc những đứa trẻ không chỉ xuất phát từ lòng thương yêu, mà còn là trách nhiệm với những sinh linh đã được gửi gắm nơi cửa Phật.

Bên cạnh việc chăm sóc hằng ngày, thầy Đồng Pháp còn hướng dẫn, nhắc nhở các em học tập, sinh hoạt nền nếp. Những đứa trẻ đến tuổi đều được tạo điều kiện đến trường, học tập và vui chơi như các bạn cùng trang lứa.

Những người cha, người mẹ dưới mái chùa

Khi số trẻ được cưu mang ngày một đông, sư thầy Thích Đồng Pháp không còn đơn độc trên hành trình chăm sóc các em.

Bên cạnh sự giúp đỡ của Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Vĩnh còn có sư cô Diệu Hương (SN 1995), từ miền Bắc vào Hà Tĩnh tình nguyện hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ.

Sư cô kể, trước đây, trong quá trình tu học, cô từng học cùng em trai thầy Đồng Pháp. Từ mối nhân duyên ấy, cô biết đến hoàn cảnh những đứa trẻ ở chùa Vĩnh và quyết định vào giúp đỡ.

Hằng ngày, sư cô cùng sư thầy chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón các em đến trường, hướng dẫn học bài và rèn luyện nếp sinh hoạt.

“Cơ sở vật chất tại đây vẫn còn hạn chế, kinh phí chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện. Dù vậy, sư thầy luôn nhắc mọi người chăm sóc các cháu đầy đủ, không để các em chịu thiệt thòi”, sư cô Diệu Hương chia sẻ.

Sư thầy chăm sóc, chải tóc cho các bé gái bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng.

Để thuận tiện sinh hoạt, nhà chùa bố trí khu vực ngủ nghỉ, học tập theo từng nhóm tuổi. Với trẻ nhỏ, sư thầy và sư cô chuẩn bị riêng những vật dụng, thuốc men cần thiết để chăm sóc khi các em đau ốm.

Cùng với việc ăn học, điều mà những người chăm sóc các em luôn quan tâm là giúp trẻ có một môi trường sống ổn định, được yêu thương và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo địa phương đánh giá cao việc làm nhân văn của sư thầy Thích Đồng Pháp.

Qua theo dõi, các trẻ được chăm sóc tận tình, sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định, được tạo điều kiện học tập đầy đủ. Nhà chùa cũng đã thực hiện các thủ tục liên quan đến khai sinh, hộ tịch và giấy tờ cần thiết cho các em.

Vào các dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chùa chăm sóc trẻ.

Tuy nhiên, khi số lượng trẻ ngày càng đông, việc bảo đảm không gian sinh hoạt, chỗ ăn ở phù hợp cho trẻ nam và trẻ nữ cũng đặt ra những yêu cầu mới.

Theo lãnh đạo địa phương, về lâu dài, chính quyền sẽ phối hợp với nhà chùa định hướng học tập, học nghề và việc làm cho các em khi trưởng thành.

Từ một ngôi chùa chỉ còn nền móng, chùa Vĩnh giờ đây không chỉ là nơi người dân tìm về lễ Phật, mà còn là mái nhà của 24 đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Ở nơi ấy, sư thầy Thích Đồng Pháp cùng những người đồng hành vẫn ngày ngày chăm chút cho các em, bằng tình thương và mong ước giản dị: Mỗi đứa trẻ đều có một tuổi thơ được chở che và cơ hội lớn lên trong yêu thương.

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