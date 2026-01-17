Ba diễn giả chính của chương trình: bà Nguyễn Thị Tâm - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Di sản Văn hóa áo dài Việt Nam, họa sĩ Chu Nhật Quang - người nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới cho bức tranh sơn mài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và họa sĩ Lê Trang - người đang có tác phẩm trưng bày trong triển lãm Mộng giữa chiều hoa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ hành trình lan tỏa giá trị di sản theo cách riêng, đằm sâu trong tình yêu dành cho văn hóa Việt.

Ba diễn giả tại talkshow "Áo dài và hội họa".

Talkshow bắt đầu bằng tiết mục violin Một thoáng quê hương do nghệ sĩ Victoria đến từ Nga trình diễn trong tà áo dài. Giai điệu trong trẻo cùng hình ảnh áo dài thướt tha tạo nên không khí lắng đọng, mở ra tinh thần chủ đạo của chương trình - sự giao thoa giữa truyền thống và nghệ thuật đương đại. Chính sự đồng điệu của một nghệ sĩ ngoại quốc dành cho trang phục truyền thống Việt Nam càng cho thấy áo dài đã trở thành sợi dây kết nối văn hóa hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Tâm cho biết, mục tiêu của CLB Di sản Văn hóa áo dài Việt Nam nhằm tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa vẻ đẹp áo dài đến cộng đồng trong và ngoài nước, tiến tới đề cử áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

"Thật đáng mừng khi thế hệ trẻ ngày nay không chỉ mặc áo dài trong những dịp đặc biệt mà còn xem đây là cách thể hiện niềm tự hào văn hóa. Tình yêu áo dài chính là điểm tựa để chúng tôi tiếp tục cho những hành trình dài hơn", bà nhấn mạnh.

Bà Tâm cũng đánh giá cao vai trò của hội họa trong việc lan tỏa áo dài. Những tác phẩm nghệ thuật có khả năng lưu lại vẻ đẹp và tinh thần của trang phục truyền thống một cách bền vững và sâu sắc.

Hình ảnh các thế hệ đều mặc áo dài qua tác phẩm "Mẹ và các con" của Lê Trang.

Chu Nhật Quang luôn được biết đến như một nghệ sĩ trẻ có tư duy tạo hình độc đáo. Anh chia sẻ về vẻ đẹp áo dài trong con mắt một họa sĩ nam: "Áo dài không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch, là tâm hồn Việt".

Với chất liệu sơn mài - loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt, Chu Nhật Quang cho biết anh muốn lan tỏa những giá trị truyền thống bằng cách kết hợp kỹ thuật hội họa phương Tây cùng tinh thần thủ công của sơn mài Việt Nam. Sự giao thoa đó, theo anh, chính là cách để di sản sống trong đời sống hiện đại.

Nếu Chu Nhật Quang chọn sơn mài làm chất liệu lan tỏa di sản thì họa sĩ Lê Trang chọn áo dài làm linh hồn cho toàn bộ sáng tác của mình. Từ nhỏ lớn lên tại Huế, cô mang trong mình vẻ đẹp mộng mơ và trầm lắng của vùng đất Cố đô - điều thể hiện rõ nét trong triển lãm Mộng giữa chiều hoa.

Các họa sĩ đều khẳng định vẽ áo dài là thử thách lớn.

Lê Trang cho biết áo dài Huế, đặc biệt là sắc tím đã thấm vào tâm hồn cô từ ấu thơ. "Áo dài khiến tôi tự tin hơn. Nó không chỉ đẹp mà còn sang trọng và thuần khiết theo cách rất Việt Nam", nữ họa sĩ chia sẻ.

Cô kể, nhiều tác phẩm được lựa chọn triển lãm tại Anh, Ý, Pháp là nhờ sự cuốn hút của áo dài: "Dù đứng ở đâu - Paris, London hay bất kỳ miền đất nào chỉ cần thấy tà áo dài là thấy quê hương ở đó. Với tôi, hội họa là phương tiện, còn áo dài mới là thông điệp văn hóa mạnh mẽ".

Khi đánh giá các tác phẩm của đồng nghiệp Lê Trang, Chu Nhật Quang gọi đó là "những bức tranh mang tâm hồn Huế và sự dịu dàng tuyệt đối của người phụ nữ Việt" cho thấy áo dài luôn có sức gợi lớn trong nghệ thuật vẽ chân dung.

Hai họa sĩ đều khẳng định vẽ áo dài là thử thách lớn bởi "không phải vẽ trang phục mà là vẽ nhân vật khoác lên mình tà áo. Việc thể hiện sự hài hòa giữa màu sắc áo dài với bối cảnh và thần thái người mẫu luôn đòi hỏi sự tinh tế.