Ăn vặt lành mạnh - khi dinh dưỡng được đặt lên hàng đầu

Ăn vặt (snack) nhiều khi được xem là không có lợi với sức khỏe, bởi đa phần các loại snack truyền thống thường chứa nhiều dầu mỡ, đường, chất béo bão hòa hay chất phụ gia. Tuy nhiên, khi lối sống lành mạnh trở thành xu hướng, quan niệm về ăn vặt cũng thay đổi. Người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình, bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm vừa ngon miệng vừa cung cấp dinh dưỡng cần thiết.

Theo Khảo sát Người tiêu dùng tại Châu Á - Thái Bình Dương 2024 do PwC thực hiện (gồm phản hồi của 515 người tiêu dùng Việt), có tới 48% người tiêu dùng Việt dự định tăng chi tiêu cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và nhiều người sẵn sàng chi thêm cho các loại thực phẩm lành mạnh. Điều này cho thấy thị trường snack, nếu muốn duy trì sức hút, không chỉ cần “ngon” mà còn phải “khỏe”.

Ăn vặt thông minh - Xu hướng sống khỏe hiện đại

Tipo Cracker Rau củ Chà bông - ngon, cân bằng dinh dưỡng

Ra mắt trong thời điểm xu hướng ăn vặt khỏe lên ngôi, Tipo Cracker Rau củ Chà bông nổi bật với công thức độc đáo: 8 loại rau củ kết hợp cùng chà bông gà. Với rau củ và chất xơ Yến mạch, sản phẩm góp phần bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp tiêu hóa tốt, duy trì năng lượng bền bỉ. Chà bông gà bổ sung nguồn protein chất lượng cao, hỗ trợ phát triển cơ bắp và thể lực. Sản phẩm ít trans fat, ít cholesterol, góp phần giảm gánh nặng cho tim mạch, phù hợp xu hướng dinh dưỡng hiện đại. Hương vị ngọt nhẹ, ít đường, dễ ăn, không gây ngán, có thể kết hợp với phô mai, salad, sữa chua để biến tấu thành nhiều món ngon bổ dưỡng.

Sản phẩm đã có mặt trên kệ siêu thị và cửa hàng tạp hóa toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng trải nghiệm và lựa chọn.

Pack nhỏ gọn giúp sản phẩm phù hợp cho bữa phụ giàu năng lượng, quà vặt dinh dưỡng cho bé, hoặc món ăn kèm tiện lợi trong gia đình

Hữu Nghị Food - thương hiệu quốc gia đồng hành cùng sức khỏe người Việt

Tipo là thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị - doanh nghiệp bánh kẹo uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Thành lập từ năm 2006, Hữu Nghị hiện sở hữu mạng lưới hơn 140.000 điểm bán lẻ, 6.000 siêu thị và hàng trăm đối tác chiến lược, phục vụ trên 1,5 triệu người tiêu dùng mỗi ngày.

Sản phẩm Hữu Nghị không chỉ được phân phối rộng rãi trong nước mà còn xuất khẩu tới hơn 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Myanmar… Các nhà máy tại Hà Nội, Bắc Ninh và Bình Dương đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như ISO 22000, FSSC, Halal, Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Kỹ sư kiểm tra dây chuyền hiện đại tại nhà máy KCN Yên Phong - Bắc Ninh

Với phương châm luôn đặt sức khỏe người tiêu dùng làm trọng tâm, Hữu Nghị cam kết mang đến những sản phẩm an toàn - chất lượng - phù hợp xu hướng dinh dưỡng hiện đại, đồng thời nâng tầm trải nghiệm ăn vặt lành mạnh tại Việt Nam.

Trải nghiệm Tipo Cracker Rau củ Chà bông 132g tại hệ thống siêu thị, tạp hóa và kênh online Official Hữu Nghị Food trên toàn quốc: https://huunghi.com.vn/tipo-cracker-rau-cu-cha-bong-p932403.html

Bích Đào