Nổi bật nhất chính là NSND Trung Anh và NSƯT Việt Anh, hai cái tên bảo chứng cho sự chuyên nghiệp và đẳng cấp trên màn ảnh nhỏ. Sự xuất hiện của hai "cây đại thụ" này khiến game thủ không khỏi tò mò: Liệu một thế giới võ hiệp gacha thẻ tướng có sức hút khủng khiếp thế nào mà khiến những diễn viên gạo cội cũng phải "xuống núi"?

Chưa dừng lại ở đó, dàn đại sứ cũng toàn những cái tên "nghe danh đã thấy nóng". Mạc Văn Khoa và Chị Phiến với những pha tấu hài cực mạnh, diễn viên Huỳnh Anh với vẻ ngoài lãng tử, Lê Bống năng động, phá cách và Trần Hà Linh sắc sảo, quyến rũ trong tạo hình mỹ nhân cổ trang.

Dàn đại sứ của Giang Hồ Kỳ Ngộ còn có màn hoá thân “chấn động” thành các hiệp khách trong thế giới Bất Lương Nhân, góp phần lan tỏa thông điệp và giá trị của tựa game đến cộng đồng. Mỗi đại sứ đều sở hữu một câu chuyện và phong cách riêng, phù hợp với một khía cạnh nào đó của Giang Hồ Kỳ Ngộ.

Việc mời cùng lúc 7 đại sứ với các phong cách hoàn toàn khác biệt cho thấy tham vọng không hề nhỏ của Giang Hồ Kỳ Ngộ - Vplay. Tựa game này còn được đánh giá là "hàng tuyển" khi sở hữu bản quyền chính chủ IP Hoạ Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân cùng loạt giải thưởng danh giá như game mới xuất sắc nhất năm 2025 tại thị trường Trung Quốc.

Ở Giang Hồ Kỳ Ngộ - Vplay, game thủ sẽ dấn thân vào một thế giới kiếm hiệp độc bản, nơi lịch sử đan xen giả tưởng cực kịch tính. Cuộc chiến giành giật Long Tuyền Kiếm, sự trỗi dậy của tổ chức Bất Lương Nhân cùng những âm mưu chính trị đen tối thời hậu Đường sẽ khiến người chơi phải "nổi da gà" vì độ cuốn. Đây chính là luồng gió mới, mang đậm chất "urban fantasy" cực lạ, tách biệt hoàn toàn với những "hàng đại trà" trên thị trường hiện nay.

Không dừng lại ở đó, hệ thống nhân vật nguyên bản cho người chơi thu thập và đồng hành cùng dàn cao thủ Lý Tinh Vân, Cơ Như Tuyết chất lừ. Lối chơi chiến thuật cực gắt đòi hỏi anh em phải "nhảy số" liên tục để sắp xếp đội hình khắc chế đối phương. Kỹ năng mãn nhãn tái hiện hoàn hảo những chiêu thức "trứ danh" từng làm mưa làm gió trên bản phim hoạt hình.

Với chất lượng nội tại cùng việc quy tụ đủ "combo" từ thực lực (NSND, NSƯT) đến lưu lượng (KOLs triệu view), Giang Hồ Kỳ Ngộ đang chứng minh mình là một thế lực thực sự, sẵn sàng chinh phục bất kỳ game thủ khó tính nào.

Giang Hồ Kỳ Ngộ - Vplay chính thức ra mắt trên Android và iOS vào 10h sáng 13/05/2026.

Tú Uyên