Bảng xếp hạng World’s Top 100 Digital Banks Ranking 2026 của TABInsights được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện, phản ánh năng lực phát triển của các mô hình ngân hàng và tài chính số trên phạm vi toàn cầu.

Theo công bố mới nhất, TNEX đạt 29.0 điểm và xếp hạng #65 toàn cầu, chính thức góp mặt trong nhóm 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2026. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của TNEX, đồng thời cho thấy năng lực ngày càng rõ nét của các mô hình tài chính số Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Ghi dấu ấn với các chuẩn mực đánh giá toàn cầu

Bảng xếp hạng của TABInsights đánh giá các tổ chức trên 5 trụ cột chính, gồm: chất lượng và quy mô khách hàng, độ phủ sản phẩm và thị trường, hiệu quả tài chính, sức khỏe bảng cân đối kế toán và năng lực nguồn vốn.

Việc TNEX được ghi danh ở vị trí #65 cho thấy mô hình tài chính số của doanh nghiệp không chỉ phát triển về quy mô, mà còn từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn về vận hành, hiệu quả tài chính và nền tảng tăng trưởng bền vững.

Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường tài chính số đang bước vào giai đoạn mới, nơi tăng trưởng người dùng không còn là thước đo duy nhất. Các tổ chức tài chính số ngày càng được đánh giá cao hơn ở khả năng tạo ra hiệu quả thực chất, kiểm soát rủi ro và xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.

Nội lực Việt Nam trên sân chơi quốc tế

Việc góp mặt trong nhóm 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2026 phản ánh nỗ lực của TNEX trong việc xây dựng một mô hình tài chính số có năng lực cạnh tranh không chỉ tại thị trường nội địa, mà còn theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong năm 2025, TNEX ghi nhận nhiều kết quả kinh doanh tích cực. Doanh nghiệp hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực an toàn vốn.

Cùng với đó, tổng tài sản của TNEX tăng 84%, quy mô dư nợ từ các sản phẩm tài chính số tăng hơn 3 lần, trong khi doanh thu từ các nhóm sản phẩm trọng yếu tăng 7 lần so với cùng kỳ. Song hành với tăng trưởng, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, với tỷ lệ nợ sớm giảm 30% nhờ ứng dụng dữ liệu lớn trong quản trị rủi ro.

Góp phần khẳng định tiềm năng của các mô hình tài chính số Việt Nam

Với sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ MSB, TNEX tiếp tục tối ưu mô hình vận hành trực tuyến hoàn toàn, không phụ thuộc vào mạng lưới chi nhánh vật lý. Nền tảng công nghệ và dữ liệu cho phép doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng, rút ngắn thời gian phê duyệt kết quả xuống chỉ còn 5 giây.

Đến nay, TNEX phục vụ hơn 2,6 triệu người dùng, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác lớn như ZaloPay, Viettel Post, MISA và KiotViet, qua đó gia tăng độ phủ dịch vụ tới khách hàng cá nhân và cộng đồng kinh doanh vừa và nhỏ.

Việc TNEX lọt Top 100 ngân hàng số toàn cầu không chỉ là dấu mốc riêng của doanh nghiệp, mà còn góp phần khẳng định tiềm năng của các mô hình tài chính số Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong giai đoạn 2026 - 2029, TNEX đặt mục tiêu tiếp tục cân bằng giữa tăng trưởng nhanh, kiểm soát rủi ro và nâng cao giá trị doanh nghiệp, từng bước khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng chiến lược trong hệ sinh thái MSB.

(Nguồn: TNEX)