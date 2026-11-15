Tô Diệp Hà gây chú ý khi gợi cảm tái xuất sàn diễn sau thời gian vắng bóng. Ca sĩ A Tuân đón tin vui với bản hit 5 tỷ lượt xem "Lệ ngang trời" và ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Tô Diệp Hà ‘tái xuất’ sàn diễn sau thời gian vắng bóng

Sau màn thử sức với điện ảnh qua vai diễn trong dự án Chị chị em em 3, Tô Diệp Hà tiếp tục tái xuất sàn catwalk tại show thời trang của NTK Adrian Anh Tuấn.

Tô Diệp Hà tự tin sải bước khi trở lại sàn catwalk với vai trò vedette.

Cô được giao trình diễn thiết kế váy dài kết hợp áo choàng lông vũ. Thiết kế có dáng váy dài cổ yếm xếp nếp nhẹ nhàng, đường xẻ cao tôn đôi chân cùng áo choàng lông vũ trắng tạo vẻ lộng lẫy, kiêu sa.

Trang phục gây không ít thử thách khi di chuyển lên xuống cầu thang, song người đẹp vẫn kiểm soát trang phục, xử lý phần tà váy linh hoạt. Phong thái điềm tĩnh, bước đi chắc chắn giúp cô hoàn thành màn trình diễn.

Dù từng có kinh nghiệm catwalk, Tô Diệp Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi nhận lời tham gia show diễn.

“Đã khá lâu rồi tôi mới có dịp trở lại sàn catwalk nên cảm xúc rất đặc biệt. Vừa nhận được lời mời, tôi đã cảm thấy háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp, nhất là khi được anh Adrian Anh Tuấn tin tưởng giao vị trí vedette của màn trình diễn đầu tiên”, cô chia sẻ.

Việc trở lại sàn catwalk trong một show diễn quy tụ nhiều tên tuổi là cơ hội để Tô Diệp Hà tiếp tục thể hiện sự gắn bó với thời trang, lĩnh vực vốn có vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Với người đẹp, mỗi lần bước lên sàn diễn đều là một trải nghiệm đáng trân trọng. Cô mong mình có thể truyền tải được tinh thần của bộ trang phục và những gì nhà thiết kế gửi gắm.

Tô Diệp Hà hội ngộ các nàng hậu.

Ở hậu trường, Tô Diệp Hà có dịp hội ngộ đàn chị Thanh Hằng. Người đẹp còn gây chú ý với những khoảnh khắc thân thiết bên hoa hậu Emoura Phạm, Phương Linh. Trong lúc chờ đến lượt diễn, họ liên tục trò chuyện, cùng bắt trend và ngẫu hứng nhảy theo nhạc.

Thời gian tới, Tô Diệp Hà sẽ tiếp tục theo đuổi diễn xuất và hé lộ những dự án mới đến khán giả khi thời điểm thích hợp.

Ca sĩ A Tuân ra sao sau bản hit 5 tỷ view?

Ca, nhạc sĩ A Tuân vừa chia sẻ tin vui khi ca khúc Lệ ngang trời - bản hit được trình làng năm 2025 của anh đã chạm mốc 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, nổi bật là TikTok.

Ca, nhạc sĩ A Tuân - chủ nhân bản hit 5 tỷ view "Lệ ngang trời".

Theo nam ca sĩ, thành tích này tiếp thêm động lực để anh tiếp tục với những sản phẩm âm nhạc mới cùng sự nghiêm túc khi theo đuổi đam mê ca hát.

Dịp đón tuổi mới, A Tuân tổ chức buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, đồng thời giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Giàu to hay sầu lo. Ca khúc do chính A Tuân sáng tác, với chủ đề về giá trị thực sự của tiền bạc và hạnh phúc.

Anh cùng ê-kíp thực hiện MV kể câu chuyện về một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn bất ngờ đổi đời sau khi trúng số. Từ cuộc sống thiếu thốn, nhân vật bước vào thế giới giàu sang với nhiều trải nghiệm mới mẻ, tưởng chừng có thể chạm đến mọi điều mong muốn. Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng ấy là những áp lực, cạm bẫy và các mối quan hệ phức tạp.

Ca sĩ A Tuấn ra dự án mới sau bản hit "Lệ ngang trời".

Tác phẩm gửi gắm thông điệp rằng tiền bạc và danh vọng không phải là thước đo duy nhất của hạnh phúc. Đôi khi, sự bình yên và tình cảm chân thành bên những người thân yêu mới là điều đáng trân trọng.

Ca sĩ không đặt nặng áp lực phải lặp lại thành tích của Lệ ngang trời. Với anh, thành công của một sản phẩm không chỉ nằm ở những con số mà còn ở khả năng tạo sự đồng cảm và để lại dấu ấn trong lòng người nghe.

Ở tuổi 40, bên cạnh các hoạt động âm nhạc, A Tuân còn chú trọng phát triển hình ảnh cá nhân trên các nền tảng số. Anh duy trì hoạt động sáng tạo, chia sẻ các khoảnh khắc đời thường và video mang màu sắc hài hước nhằm tạo sự kết nối với khán giả.

Nhạc sĩ, ca sĩ A Tuân vào nghề từ đầu thập niên 2000. Anh từng sáng tác các bài như: Nụ hôn của gió, Anh em mình là một gia đình, Người luôn bên cạnh em, Phận làm con... Tuy nhiên, sự ra đi của mẹ khiến anh rơi vào khoảng lặng, mất nhiều năm để chữa lành.

Những năm qua, A Tuân nỗ lực trở lại, chứng minh sự bền bỉ và tình yêu nghệ thuật. Anh xem đây là cách để tri ân những người luôn ủng hộ anh dù ở thời đỉnh cao hay khi gặp biến cố trong cuộc sống.

Trích MV "Lệ ngang trời" của ca sĩ A Tuân

Ảnh, clip: NVCC