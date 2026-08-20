Tô Diệp Hà tuổi 30 ngày càng quyến rũ

Tô Diệp Hà rạng rỡ trong sự kiện gần đây.

Tô Diệp Hà vừa xuất hiện tại một sự kiện thời trang tổ chức ở Hạ Long. Người đẹp lựa chọn thiết kế váy maxi xếp ly của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, khoe vai trần cùng họa tiết hoa hồng, trắng và xanh nổi bật. Phom váy mềm mại, tà bất đối xứng giúp người đẹp tôn vẻ nữ tính, thanh thoát.

Hoa hậu Tô Diệp Hà hội ngộ Miss World 2022 Karolina Bielawska.

Trong dịp này, Tô Diệp Hà có cơ hội hội ngộ Miss World 2022 Karolina Bielawska và Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri. Khi đứng chung khung hình, cô nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ.

Chia sẻ về các thí sinh Miss World năm nay, Tô Diệp Hà đánh giá mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp và cá tính riêng, khiến việc lựa chọn ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất không dễ dàng.

Sau lịch trình sự kiện, Tô Diệp Hà trở về Hà Nội tiếp tục công việc. Thời gian qua, người đẹp gây chú ý khi lấn sân điện ảnh với vai diễn trong Chị chị em em 3, dự kiến ra mắt vào tháng 10.

Lần đầu đóng phim, Tô Diệp Hà nói không quá áp lực mà giữ tâm lý thoải mái. Người đẹp tập trung hết sức để làm tròn vai, thể hiện đúng tinh thần đạo diễn mong muốn.

"Hy vọng khi phim ra mắt sẽ được mọi người đón nhận. Tôi thích diễn xuất và sẽ trau dồi thêm để có thể đảm nhận nhiều vai diễn hơn trong tương lai”, cô chia sẻ.

Hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng Tô Diệp Hà khá kín tiếng đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm. Theo cô, phụ nữ càng độc lập, thành công càng không tìm kiếm một người để dựa dẫm, mà mong muốn gặp một tâm hồn đồng điệu.

"Sự thành công giống như một bộ lọc tự nhiên, giúp họ có những mối quan hệ chất lượng, phù hợp với mong muốn. Thay vì vội kết hôn vì áp lực tuổi tác, mỗi người có quyền lựa chọn người thực sự thấu hiểu, tôn trọng và cùng hướng tới tình yêu bình đẳng, bền vững”, Tô Diệp Hà bày tỏ với VietNamNet.

Vương Anh Tú công bố fancon đầu tiên sau hơn 10 năm làm nghề

Sau hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nhạc sĩ - ca sĩ Vương Anh Tú vừa chính thức công bố fancon đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Tinh Tú sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tại Nhà hát Quân đội TPHCM.

Vương Anh Tú ghi dấu ấn tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm nay.

“Mỗi khán giả hiện diện trong chương trình cũng chính là một vì tinh tú, góp phần tạo nên bầu trời rực rỡ ấy”, Vương Anh Tú chia sẻ. Ca sĩ cũng bật mí sẽ có nhiều điều đặc biệt xuất hiện trong buổi gặp gỡ lần này.

Vương Anh Tú tiết lộ trước đây không dám nghĩ mình sẽ có fancon cho riêng bản thân nhưng bây giờ, khi mọi thứ giao nhau ở cùng một điểm, anh tin đây là lúc mình có một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Sau hơn 10 năm hoạt động, ca sĩ gần đây gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trái ngược với hình ảnh một chàng nhạc sĩ nhẹ nhàng chuyên viết những bản ballad ngọt ngào, ca sĩ như “lột xác” khi đến cuộc thi.

Ca khúc mới Nếu có thế giới song song được Vương Anh Tú cho ra mắt tại vòng solo của chương trình nhanh chóng tạo sức hút, được khán giả đón nhận nhiệt tình sau khi lên sóng.

Vương Anh Tú là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng góp mặt trong nhiều MV đình đám của Hồ Ngọc Hà, Hari Won, Erik, Đức Phúc... Các sáng tác nổi bật của anh như: Anh cứ đi đi, Có tất cả nhưng thiếu anh, Hết thương cạn nhớ, Tình nào không như tình đầu, Gặp nhưng không ở lại...

Vương Anh Tú hát "Anh cứ đi đi" do anh sáng tác

Ảnh, clip: Tư liệu