Tổ hợp Sun Glory Residence sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thành Vinh, tiếp giáp hai đại lộ Lê Hồng Phong và V.I. Lê Nin. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Dự án Sun Glory Residence có tổng mức đầu tư hơn 8.723 tỷ đồng, được chủ đầu tư Sun Group phát triển tại Lô đất HH01, khu vực bùng binh Hải Quan, tiếp giáp hai đại lộ Lê Hồng Phong và V.I. Lê Nin. Đây được đánh giá là quỹ đất đắc địa bậc nhất trung tâm Nghệ An, giao điểm của 5 trục đường lớn. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới biển Cửa Lò (15 km), sân bay quốc tế Vinh (7 km), chợ Vinh (3 km), cận kề Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An và Quảng trường Hồ Chí Minh.

Sun Glory Residence quy hoạch theo mô hình tổ hợp đô thị phức hợp, nơi không gian sống kết nối trực tiếp với thương mại, dịch vụ và các tiện ích cộng đồng. Dự án hội tụ đủ các tiêu chí an cư lý tưởng: vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện, tiện ích đồng bộ và không gian xanh.

Kiến trúc dự án là sự giao thoa giữa 5 cốt cách của người xứ Nghệ và triết lý "Ngũ Hành". Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Là dự án đầu tiên của Sun Group tại Nghệ An, Sun Glory Residence lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa và con người xứ Nghệ. Dựa trên 5 cốt cách của người Nghệ An: Kiên (kiên cường) - Cần (chăm chỉ) - Nghĩa (sống có trước sau) - Trí (hiếu học) - Khí (khí phách, niềm kiêu hãnh), các kiến trúc sư của Sun Group kiến tạo tổ hợp căn hộ mang tính biểu tượng, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh như triết lý “Ngũ Hành” cân bằng.

Sự nhất quán về ý tưởng còn thể hiện qua “con số 37” xuyên suốt các hạng mục, nhằm tôn vinh “chất Đất”, “chất Người”, “chất Nghệ” (vừa có nghĩa là Nghệ An, vừa mang nghĩa nghệ thuật sống), “chất Vinh” (trong Thành Vinh, vinh hiển, vinh quang).

Quy mô 3,7ha đủ để tạo nên một không gian sống cao cấp tại Nghệ An. Tòa tháp điểm nhấn cao 37 tầng biểu trưng cho tinh thần phát triển vươn cao của đô thị Vinh, trong bối cảnh nơi đây được xác định là 1 trong 6 vùng đô thị động lực của Nghệ An. Hệ sinh thái hơn 37 tiện ích đẳng cấp sẽ kiến tạo chuẩn sống mới, nổi bật là bể bơi 4 mùa nội tòa đầu tiên tại Vinh.

Bể bơi bốn mùa nội tòa đầu tiên tại thành Vinh - điểm nhấn làm nên đẳng cấp của Sun Glory Residence. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

“Sun Glory Residence không chỉ là không gian sống mà còn là công trình nghệ thuật ‘đo ni đóng giày’ cho Nghệ An. Sống tại đây là cách giới tinh hoa chọn lọc bản sắc quê hương, nhưng trong một phiên bản hội nhập, sang trọng và kiêu hãnh”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Chủ đầu tư dành tới 25.000 m² sàn thương mại, dịch vụ tại khối đế, thỏa mãn mọi nhu cầu ngay chân tòa nhà. Hai tầng hầm với tổng diện tích sàn 74.000 m² vượt xa tiêu chuẩn chỗ đỗ xe thông thường. Các tiện ích bể bơi, gym, spa/sauna, phòng sinh hoạt cộng đồng được bố trí tại tầng 1 và 2; trong khi các tiện ích như vườn thiền, trà đạo, vườn dược liệu, đài quan sát, picnic gia đình, vườn BBQ, chiếu phim ngoài trời, vườn thượng uyển… được bố trí tại khu vực tầng 26, 30 hoặc tầng mái của các tòa nhà. Đặc biệt, dự án sở hữu sảnh căn hộ cao tới 12m - thường chỉ có tại khách sạn 5 sao và thang máy tốc độ cao mang đến trải nghiệm sống thuận tiện, êm ái.

Khối đế thương mại quy mô 25.000 m² đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của cư dân. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Các khối nhà được bố trí tiếp giáp các trục đường xung quanh, dành quỹ đất trung tâm dự án cho quảng trường kết nối với các dải cây xanh, đường dạo, tiểu cảnh và những điểm dừng chân. 10.650 m² không gian xanh (gần 30% diện tích khu đất) cùng thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng và các tác phẩm nghệ thuật công cộng lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Vinh sẽ tạo nên không gian giao tiếp, sáng tạo và trải nghiệm giữa lòng đô thị.

KTS trưởng dự án chia sẻ, tổ chức không gian hướng tới một cộng đồng cư dân hiện đại thay vì chỉ đơn thuần cung cấp các căn hộ để ở, phù hợp với xu hướng người mua nhà ngày càng quan tâm tới chất lượng sống.

Gần 30% diện tích dự án được dành trọn cho mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Không chỉ hướng đến người dân Nghệ An, một trong những lực cầu đáng chú ý mà Sun Glory Residence hướng tới là cộng đồng người Nghệ An xa quê, đang sinh sống trong nước hoặc ở nước ngoài. Với nhóm khách hàng này, căn hộ tại trung tâm Vinh đáp ứng đa mục tiêu: nơi sum họp gia đình, chốn an cư cho cha mẹ, tài sản truyền đời hoặc khoản đầu tư dài hạn.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ; trong đó Vinh giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị động lực, mở ra dư địa phát triển mới cho thương mại, dịch vụ và nhà ở chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, Sun Glory Residence đón đầu nhu cầu nhà ở hiện đại ngày càng tăng, đánh dấu một bước tiến mới của thị trường căn hộ Vinh.

(Nguồn: Sun Property)