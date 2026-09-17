Đêm 16/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng (tỉnh Nghệ An) thông tin, mưa lớn kéo dài khiến một đoạn Quốc lộ 48E qua địa bàn bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sự cố xảy ra tại khu vực cầu khe Đá Hàn, dài khoảng 10m, trên tuyến Quốc lộ 48E, nối xã Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng.

Quốc lộ 48E nứt toác sau khi nước lũ rút. Ảnh: Ngọc Hoa

Theo chính quyền địa phương, những ngày qua, mưa lớn khiến nước từ các khe, suối và khu vực thượng nguồn đổ về nhanh. Có thời điểm, nước dâng cao, tràn qua mặt cầu và đoạn đường hai bên, khiến người dân không thể qua lại.

Dòng nước chảy xiết xói vào nền đường. Sau khi lũ rút, mặt cầu khe Đá Hàn và lớp bê tông nhựa ở hai đầu cầu bị bong tróc, hư hỏng nhiều vị trí.

Một số hình ảnh hiện trường do người dân chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn, lớp bê tông nhựa bị bong bật, để lộ lớp đá dăm bên dưới. Một số vị trí nền đường bị nước khoét sâu, còn đọng bùn đất; nhiều mảng mặt đường bị võng, xô lệch, tạo khe hở.

Mặt đường bị xói lở nham nhở, xuất hiện nhiều vũng sâu. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngay khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ rào chắn, tạm cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ cũng huy động máy móc đến kiểm tra, khắc phục.

Đến tối 16/9, các điểm hư hỏng được sửa chữa tạm thời để người và phương tiện có thể qua cầu khe Đá Hàn.