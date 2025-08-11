Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa công bố kết quả kinh doanh trong quý II và 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, tại Việt Nam, SCG ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 16,59 nghìn tỷ đồng (tương đương 634 triệu USD) trong 6 tháng đầu năm 2025, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của tập đoàn vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong điều kiện thị trường nhiều biến động.

Đáng chú ý, trong bối cảnh tình hình giá dầu thô giảm giúp cải thiện hiệu quả vận hành, SCG dự kiến tái khởi động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tại Việt Nam vào cuối tháng 8/2025.

Kế hoạch này thể hiện định hướng chủ động của tập đoàn nhằm duy trì hoạt động dài hạn và đảm bảo sự sẵn sàng trước các thách thức của thị trường.

Cùng với đó, dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ hợp thông qua việc áp dụng nguyên liệu ethane tiếp tục được triển khai đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đồng thời, tập đoàn tiếp tục ghi nhận những bước tiến rõ rệt trong việc triển khai chiến lược ESG 4 Plus tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, gắn kết cộng đồng và phát triển năng lực lãnh đạo.

Sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động thương mại, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến tái vận hành vào cuối tháng 8/2025. Ảnh: LSP

Trước đó, Dự án hóa dầu Long Sơn - tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ ngày 30/9/2024, đạt sản lượng 74.000 tấn hạt nhựa trong giai đoạn thử nghiệm.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2024, SCG cho biết tập đoàn đã tạm dừng hoạt động thương mại của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn để quản lý tổng chi phí kinh doanh và sẽ tái khởi động khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Quyết định khi đó được đưa ra trước tình hình ngành hóa dầu toàn cầu đang suy giảm với cung vượt cầu và nhu cầu cho các sản phẩm hóa dầu suy giảm. Bên cạnh đó, tập đoàn triển khai dự án đầu tư nhằm nâng cao quy trình sản xuất tại LSP, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh dài hạn thông qua việc tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Ở thời điểm quyết định tạm dừng hoạt động thương mại, SCG cho biết, tổ hợp hoá dầu này sẽ được đầu tư 700 triệu USD, chủ yếu dành cho xây dựng các bể chứa khí ethane và cơ sở hạ tầng liên quan, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Khi chính thức đi vào hoạt động, LSP sẽ sản xuất olefins và polyolefin để đáp ứng nhu cầu tăng cao của ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.