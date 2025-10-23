Ngày 23/10, ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết doanh nghiệp đã chi trả số tiền hơn 1,8 tỷ đồng cho khách hàng tại Quảng Ngãi.

Theo ông Huỳnh Minh Hùng, sau khi làm việc với chính quyền địa phương, công ty xác định trường hợp này không có dấu hiệu gian lận, người nhận thưởng có nhân thân tốt.

Qua đối chất, những người bán lẻ xác nhận đã bán vé cho ông L., đồng thời có nhiều người chứng kiến việc mua bán này.. Điều đó khẳng định ông L. là người mua tờ vé số, nhưng trong quá trình bảo quản đã để xảy ra sơ suất khiến tờ vé không còn nguyên vẹn.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho hay để đảm bảo đúng quy định, công ty đã đưa tờ vé số đến Phòng Khoa học hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định. Kết quả giám định cho thấy tờ vé số là thật, không bị cạo sửa hay tẩy xóa; đồng thời trùng khớp hoàn toàn với mẫu vé mà công ty lưu giữ.

Ông Hùng thông tin thêm, một yếu tố rất quan trọng để xác định tờ vé số thật hay giả là đối chiếu xem tờ vé khách hàng mang đến có trùng khớp với cùi (dép lai) mà công ty đang lưu giữ hay không.

Qua kiểm tra, cả mặt trước lẫn mặt sau, từ dãy số đến hình ảnh đều trùng khớp hoàn toàn. Nếu có gian lận, các chi tiết sẽ bị lệch, bởi không có hai tờ vé nào giống hệt nhau.

Tờ vé trúng thưởng phải trùng khớp với cùi vé (cả mặt trước và mặt sau) do công ty lưu giữ. Ảnh: Trần Hoàn

“Sau khi xem xét, đối chiếu theo quy định, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trừ thuế thu nhập cá nhân 10% (đối với giải thưởng trên 10 triệu đồng) và tiến hành chi trả cho ông L. hơn 1,8 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển khoản”, ông Hùng cho hay.

Trước đó, ông P.D.L. (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) có mua một tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Tờ vé mang ký hiệu K39-25 với dãy số 996946, kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Sau khi dò kết quả, ông L. phát hiện tờ vé trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt do ông L. bảo quản bị rách. Ảnh: H.P

Ông L. mang tờ vé đến Văn phòng đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tuy nhiên, tờ vé bị rách và mất một mảnh nhỏ ở giữa nên chưa đủ điều kiện lĩnh thưởng theo Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Sau quá trình thẩm định, công ty xác nhận tờ vé đủ điều kiện chi trả và đã trao thưởng hợp pháp cho người trúng giải.

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã chi trả tổng cộng hơn 237 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng.