Ngày 25/9, trên đường đi làm phụ hồ về, ông P.D.L. (45 tuổi, trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) ghé vào một quán ăn ven đường và mua tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai.

Tờ vé mang ký hiệu K39-25, với dãy số 996946, kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Sau đó, ông L. gấp tờ vé lại và bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá. Trong quá trình di chuyển, do gặp trời mưa, ông vô tình làm rách phần giữa tờ vé số. Hôm sau, khi dò kết quả, ông phát hiện tờ vé của mình trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Ảnh Trần Hoàn

Ngày 2/10, ông L. mang tờ vé đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé được tiếp nhận và chuyển về trụ sở chính của công ty tại TP Pleiku (Gia Lai) để xem xét. Đến ngày 8/10, công ty mời ông L. đến Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi để làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty xác nhận tờ vé bị rách một phần ở chính giữa, phần rách này đã mất nên tờ vé không còn nguyên vẹn.

Căn cứ quy định của Bộ Tài chính về điều kiện lĩnh thưởng, vé xổ số phải “còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng”, Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng tờ vé của ông L. không đủ điều kiện lĩnh thưởng.

Không đồng ý với kết luận trên, ông L. đề nghị công ty thành lập hội đồng thẩm tra và giám định tính hợp lệ của tờ vé. Ông cũng yêu cầu, nếu công ty kết luận tờ vé không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu xác nhận rõ ràng. Sau buổi làm việc, đại diện công ty lập biên bản và tạm thời trả lại tờ vé cho ông L. bảo quản.

Tờ vé trúng thưởng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị rách. Ảnh: H.P

Ngày 19/10, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng của khách hàng P.D.L. trú tại Quảng Ngãi, do tờ vé bị rách.

Ông Thiêng nói thêm, trong trường hợp tờ vé bị rách do nguyên nhân khách quan, vẫn có thể được xem xét nếu còn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu. Nếu tờ vé đủ điều kiện nhận thưởng, người trúng thưởng sẽ được nhận đầy đủ số tiền theo quy định.

Vụ việc vẫn đang được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.