Cơ sở 1 Trường Đại học Bách khoa TPHCM nằm tại phường Diên Hồng, tiếp giáp 3 tuyến đường Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành và D8. Mới đây, trước đề xuất di dời trường ra khỏi khu vực nội đô, đại diện Trường ĐH Bách khoa TPHCM cho biết, cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Khuôn viên trường rộng khoảng 14,08ha, gồm giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng và các xưởng thực hành, là một trong những cơ sở đào tạo có diện tích lớn tại trung tâm TPHCM.

Hiện có khoảng 7.000 học viên cao học, sinh viên chương trình liên kết quốc tế... đang học ở đây. Hơn 20.000 sinh viên khác tập trung ở cơ sở 2 thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia ở phường Đông Hòa.

Phía nhà trường cho biết, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu hiện còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, quy mô đào tạo khoảng 28.000 học viên, sinh viên và dự kiến tăng lên 35.000-40.000 người trong 5-10 năm tới, khiến nhu cầu nâng cấp hạ tầng trở nên cấp thiết.

Khoa Cơ khí tiền thân là trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ do Chính phủ Pháp hỗ trợ, tuyển sinh khóa đầu tiên năm 1956. Trong trường, có nhiều công trình được giữ gần như nguyên vẹn như ngày đầu thành lập.

Bên trong một phòng học khá thoáng mát tại cơ sở 1 - Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Khuôn viên trường có nhiều cây xanh.

Ngoài ra, trong khuôn viên trường hiện vẫn tồn tại hai khu dân cư với tổng diện tích gần 1ha chưa được xử lý, gây nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất.

Trường cho hay chưa được cấp quyền sử dụng đất ở cơ sở này, phần lớn công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Do đó, trường chủ yếu cải tạo, sửa chữa chứ không được mở rộng, đầu tư xây dựng mới. Trong ảnh là căng-tin, công trình mới hiếm hoi, đang được đầu tư xây dựng.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM được thành lập năm 1957 với tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Đây là một trong những trường đại học kỹ thuật quan trọng của cả nước. Hiện trường có 667 giảng viên trong tổng số 1.061 viên chức và người lao động, trong đó có 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo gồm 27 ngành bậc tiến sĩ, 30 ngành bậc thạc sĩ và 44 ngành bậc đại học với tổng số khoảng 28.000 học viên, sinh viên.