Cơ sở 268 Lý Thường Kiệt chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo nhà trường, thời gian gần đây, thông tin về việc nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM, đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt (cơ sở 1) sau khi cơ sở đào tạo được di dời đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Trường ĐH Bách khoa không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học uy tín lâu đời mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên và người dân TPHCM cũng như cả nước. Với tư cách là một phần của TPHCM, mọi định hướng phát triển của trường không thể tách rời các chiến lược quy hoạch đô thị và định hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Thực hiện Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành, vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026, UBND TPHCM đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có Đại học Quốc gia TPHCM và Trường ĐH Bách khoa, tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của nhà trường trong thời gian tới.

Phía nhà trường nhìn nhận hiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường hiện đang tồn tại nhiều hạn chế.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM - cơ sở 1 tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08 ha

Cơ sở 1 tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08 ha nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần lớn các công trình trong khuôn viên được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, trong khuôn viên trường hiện vẫn tồn tại hai khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý, gây nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất. Vì vậy, hoạt động quy hoạch và đầu tư xây dựng tại cơ sở này chủ yếu chỉ dừng ở việc cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang, chưa thể mở rộng hay triển khai các dự án xây dựng mới.

Trong khi đó, cơ sở 2 của trường tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3 ha nhưng tỷ lệ diện tích xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 mới đạt khoảng 30%. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển cơ sở vật chất vẫn còn lớn, song việc đầu tư triển khai gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Trong bối cảnh quy mô đào tạo của trường hiện khoảng 28.000 học viên, sinh viên và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 35.000–40.000 người trong vòng 5–10 năm tới theo chiến lược phát triển của nhà trường, nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo, nghiên cứu trở nên cấp thiết.

Việc phát triển cơ sở vật chất cần đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ GD-ĐT về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, trong đó các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích đất, hạ tầng giảng dạy, phòng thí nghiệm, thư viện và không gian học tập – nghiên cứu phù hợp với quy mô người học và chất lượng đào tạo.

Cần phương án hài hòa giữa phát triển và bảo tồn giá trị lịch sử

Theo Trường ĐH Bách khoa TPHCM, yêu cầu nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương về giáo dục – đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Trong đó, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định các trường đại học, đặc biệt là các trường kỹ thuật, giữ vai trò trung tâm trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng cường năng lực nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở đó, Trường ĐH Bách khoa TPHCM cho biết cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo nhà trường, việc đầu tư hoàn chỉnh và hiện đại hóa cơ sở vật chất sẽ góp phần quan trọng giúp trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Tuy nhiên, nhà trường cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá toàn diện để đưa ra phương án phù hợp nhất, vừa đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài của nhà trường, vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành trong gần 70 năm phát triển, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển chung của TPHCM.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM được thành lập năm 1957 với tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Đây là một trong những trường đại học kỹ thuật quan trọng của cả nước. Hiện trường có 667 giảng viên trong tổng số 1.061 viên chức và người lao động, trong đó có 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo gồm 27 ngành bậc tiến sĩ, 30 ngành bậc thạc sĩ và 44 ngành bậc đại học với tổng số khoảng 28.000 học viên, sinh viên.