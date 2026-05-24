Đường Nguyễn Duy Trinh là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Đông TPHCM với cảng Phú Hữu, các khu công nghiệp và nhiều khu dân cư. Mỗi ngày, lượng lớn xe tải, container lưu thông khiến hạ tầng nơi đây thường xuyên quá tải.

Đặc biệt, đoạn dài khoảng 1,6km từ vòng xoay Phú Hữu (Vành đai 2) đến cổng Khu công nghiệp Phú Hữu từ lâu được xem là “điểm đen” tai nạn giao thông của khu vực.

Chỉ rộng khoảng 7m nhưng mỗi ngày phải “gồng mình” trước lượng lớn xe container, xe tải ra vào khu công nghiệp và cảng Phú Hữu, đường Nguyễn Duy Trinh được ví là tuyến đường “tử thần”. Không gian lưu thông chật hẹp khiến người đi xe máy phải len lỏi sát lề, đối mặt nguy cơ tai nạn thường trực.

Anh Trần Thanh Phong (phường Long Trường) cho biết đường Nguyễn Duy Trinh thường xuyên ùn tắc, xe máy phải lưu thông chung với xe container trên mặt đường chỉ rộng khoảng 7m nên nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Lo ngại mất an toàn, anh thường chọn khung giờ ít xe tải để di chuyển về nhà.

Theo anh Phong, chỉ vài tuần trước, trên tuyến đường này từng xảy ra vụ xe máy va chạm với container khiến một người tử vong.

Mặt đường chật hẹp buộc xe máy phải chạy sát xe lớn; mỗi khi hai container tránh nhau gần như “nuốt trọn” mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều người đi xe máy gặp khó khăn khi quay đầu trên đường Nguyễn Duy Trinh do mặt đường chật hẹp. Không ít người phải dừng chờ khá lâu để quan sát, tránh điểm mù của xe container, xe tải lớn nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.

Ngoài áp lực giao thông, lượng lớn xe tải lưu thông mỗi ngày cũng khiến khói bụi, đất cát phủ dày mặt đường, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân khu vực.

Trên đoạn đường khoảng 1,6km, hơn 10 biển báo liên tục nhắc nhở người dân phải cẩn trọng, giữ tỉnh táo khi lưu thông qua tuyến đường này.

Theo phương án được phê duyệt, đoạn đường Nguyễn Duy Trinh từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu sẽ được mở rộng từ 7m lên 30m, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.859 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Để phục vụ mở rộng tuyến đường, dự án sẽ thu hồi đất của gần 300 hộ dân. Theo lộ trình, công tác bồi thường và tái định cư hoàn tất trong năm 2026, dự án khởi công cuối năm 2026, hoàn thành cuối năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2028.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ xóa bỏ “điểm đen” tai nạn trên đường Nguyễn Duy Trinh, giảm ùn tắc và tăng khả năng kết nối với cảng Phú Hữu, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng lớn ở khu Đông TPHCM. Đây cũng là mong mỏi của người dân sống dọc tuyến đường suốt nhiều năm qua.