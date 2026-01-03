Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16km, được đầu tư với quy mô 8 làn xe (gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp), bảo đảm năng lực thông hành lớn.

Điểm đầu dự án đặt trên trục đường Nguyễn Văn Linh, tại khu vực giao với cầu Tân Thuận 2; điểm cuối kết nối vào đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Phía bờ Đông thành phố, khu vực điểm cuối trên đường Nguyễn Cơ Thạch đã hiện hữu diện mạo của một khu đô thị hiện đại. Dọc tuyến là những dãy nhà liên kế khang trang, xen kẽ các tòa nhà văn phòng cao tầng, trung tâm thương mại và công trình dịch vụ, tạo nên một không gian đô thị đồng bộ, nhịp sống sôi động.

Đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch ra đến bờ sông Sài Gòn hiện vẫn là quỹ đất trống, chưa có dân cư sinh sống. Khu vực này được đánh giá thuận lợi cho việc tổ chức thi công, đồng thời mở ra cơ hội hình thành các không gian công cộng ven sông sau khi dự án hoàn thành.

Theo ghi nhận, khu vực gần vị trí dự kiến xây dựng cầu, đường Cây Bàng hiện xuống cấp rõ rệt. Mặt đường hẹp, nhiều đoạn chỉ là lối mòn đất đá, phục vụ số ít người dân di chuyển ra bờ sông, chưa đáp ứng yêu cầu của một tuyến giao thông đô thị hoàn chỉnh.

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư dự án hơn 5.063 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TPHCM. Về tiến độ, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến triển khai từ quý III/2026 đến quý I/2027. Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công vào quý IV/2026 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2028.

Từ khu vực phía Nam, tuyến cầu được bố trí bắt đầu cách nút giao Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận 2 khoảng 200m, men theo đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là trục giao thông huyết mạch của TPHCM, với lưu lượng xe container và xe tải nặng ra vào khu cảng, khu công nghiệp luôn ở mức cao, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Tại giao lộ với đường Huỳnh Tấn Phát, hướng tuyến rẽ trái, kết nối vào đường Lưu Trọng Lư. Khu vực này hiện là không gian cảng, kho bãi đan xen khu dân cư, hạ tầng giao thông chật hẹp, bán kính quay đầu của xe tải, xe container lớn gặp nhiều hạn chế.

Khi đưa vào khai thác, cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ giúp giảm tải cho các trục Nguyễn Tất Thành – cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ… mà còn góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Qua đó, dự án sẽ gia tăng quỹ đất giao thông, cây xanh, cải thiện môi trường đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho TPHCM.

Để phục vụ việc xây dựng cầu và chỉnh trang không gian ven sông, cảng Tân Thuận sẽ được di dời theo kế hoạch. Khu đất sau di dời được định hướng phát triển thành công viên ven sông kết hợp dịch vụ – du lịch.