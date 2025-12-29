Sân bay quốc tế Phú Quốc tại xã Dương Tơ (cũ) có diện tích 904,55 ha, vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam làm chủ đầu tư, với khả năng tiếp nhận từ 3 đến 4 triệu hành khách/năm.

Nhà ga gồm 2 tầng. Tầng trệt là khu vực ga đến, nơi khách lấy hành lý và tìm phương tiện di chuyển, tầng 2 là ga đi, nơi có các quầy check-in, khu vực soi chiếu an ninh và các cửa ra máy bay.

Thiết kế không gian bên trong của nhà ga sân bay Phú Quốc kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và các yếu tố bản địa. Hệ mái vòm cao giúp tạo cảm giác rộng mở, thông thoáng.

Hệ thống vách kính lớn bao quanh không chỉ giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên mà còn mang lại tầm nhìn rộng ra đường băng và cảnh quan thiên nhiên bên ngoài.

Nhà ga hành khách hiện hữu của sân bay có công suất thiết kế ban đầu 2,65 triệu khách/năm nhưng hiện đã khai thác vượt mức 4 triệu khách/năm.

Cảnh tượng hành khách xếp hàng kín sảnh khu vực làm thủ tục bay diễn ra liên tục trong cả ngày, thậm chí cả buổi tối.

Ngoài các đường bay nội địa do các hãng hàng không khai thác, sân bay Phú Quốc còn phục vụ các chuyến bay chở khách đến các quốc gia/vùng lãnh thổ, chủ yếu tập trung ở châu Á, bay thuê chuyến (charter) hoặc chuyến bay theo mùa vụ đến châu Âu.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có hơn 20 hãng hàng không trong và ngoài nước đang khai thác các đường bay. Theo quan sát của PV VietNamNet, thời điểm tháng 12, mùa thời tiết đẹp nhất tại đảo ngọc, đông đảo khách Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc đang "đổ bộ" về đây.

Gần đây, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó khách Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đóng góp chủ yếu.

Nhiều chuyến bay thẳng được khai thác khiến điểm đến này trở nên hấp dẫn hơn.

Nhiều thời điểm sân bay bị quá tải, khách xếp hàng dài làm thủ tục, kể cả khu vực đảo hành lý, cửa ra.

Mới đây, hệ thống nhập cảnh tự động Autogate đã được lắp đặt bên trong nhà ga sân bay Phú Quốc, giúp hành khách tự làm thủ tục xuất nhập cảnh mà không cần gặp trực tiếp cán bộ an ninh.

Việc này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống chỉ còn khoảng 30 giây đến 1 phút. Theo đó, khách sẽ quét trang thông tin hộ chiếu và thẻ lên máy bay (boarding pass), sau đó hệ thống sẽ tự động chụp ảnh khuôn mặt và quét dấu vân tay để xác nhận danh tính.

Hiện, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng đang được triển khai, dự kiến bàn giao tổng thể trong quý 4/2026.

Theo phương án được duyệt, cảng sẽ đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Theo phương án, nhà ga VIP có diện tích xây dựng 6.000m2, sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 và các sự kiện trọng thể của Phú Quốc trong tương lai.

Mới đây, Bộ Xây dựng quyết định chuyển quyền khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc từ ACV sang Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh cảng hàng không của ACV (cấp năm 2019), lý do hủy bỏ là chấm dứt hoạt động theo quy định và đề nghị của ACV. Đồng thời, Bộ cấp giấy phép kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 0h ngày 1/1/2026.