Siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) vừa được khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và quy mô 76,92 ha, xây dựng trên khu đất Công viên Châu Á (cũ), phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown. Ảnh: G.X

Theo quy hoạch, đây sẽ là điểm đến vui chơi, mua sắm, giải trí tầm cỡ quốc tế, bao gồm công viên văn hóa, nhà hát 4.000 chỗ, bảo tàng, trung tâm triển lãm, khu thương mại - dịch vụ và phố kinh tế đêm.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng, cao 408m, khi hoàn thành sẽ trở thành công trình cao thứ hai Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 (TPHCM).

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng, đỉnh tháp là không gian triển lãm tạo hình ngọn lửa, với khoảng trống vòng cung để ánh mặt trời xuyên qua như “ngọn hải đăng” dẫn đường.

Ghi nhận của PV, dự án sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn. Đây cũng là khu đất "kim cương" hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng.

Đối diện Da Nang Downtown bên kia sông Hàn là khu đất dự kiến xây dựng Tổ hợp phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế, thuộc phường Ngũ Hành Sơn.

Xung quanh dự án, hạ tầng được đầu tư hiện đại, đồng bộ như Cung thiếu nhi Đà Nẵng, Cung thể thao Tiên Sơn, gắn với các di tích lịch sử - văn hóa.

Nằm giữa dự án là đại lộ đường Phan Đăng Lưu với 10 làn xe nối ra bờ sông Hàn vừa được đầu tư hoàn thành.

Hiện khu đất đã được quây tôn, sẵn sàng cho thi công. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hình thành quần thể giải trí - kinh tế đêm sôi động cho TP Đà Nẵng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, sau khi hợp nhất địa giới với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, được định hướng phát triển với hai quy hoạch đột phá: Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam và Trung tâm tài chính quốc tế. Da Nang Downtown ra đời khai mở dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, khẳng định vị thế Đà Nẵng là thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư.