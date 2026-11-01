Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một nhân vật là người duy nhất đủ tầm thay thế Jensen Huang điều hành tập đoàn bán dẫn Nvidia, sau khi nhà sáng lập này từ chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 đã đưa ra đề xuất cá nhân về nhân sự kế nhiệm chiếc ghế CEO Nvidia. Đó là Tim Cook, cựu CEO của Apple.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định Cook là "người duy nhất" có thể thay thế Jensen Huang, sau khi nhà sáng lập gắn bó hơn ba thập kỷ với Nvidia chính thức từ nhiệm.

"GIỜ ĐÂY khi CEO Nvidia JENSEN HUANG, người đã hoàn thành một công việc tuyệt vời, chính thức từ chức, chỉ có một người duy nhất đủ sức thay thế vị trí của ông ấy - đó là TIM COOK của Apple. Một Huyền thoại thay thế một Huyền thoại!", Tổng thống Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chỉ có Tim Cook mới có thể thay thế Jensen Huang làm CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Từ lâu, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tim Cook - người vừa rời cương vị CEO Apple để đảm nhận vai trò Chủ tịch Điều hành Hội đồng quản trị của hãng sản xuất iPhone.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần ca ngợi Cook là một "nhà quản lý và lãnh đạo xuất sắc", đồng thời đánh giá cao việc ông thường xuyên chủ động gọi điện trao đổi trực tiếp với Tổng thống.

"Ông ấy gọi trực tiếp cho tôi trong khi những người khác thì không. Những lãnh đạo khác đi thuê các nhà tư vấn đắt đỏ bên ngoài, còn Tim Cook gọi thẳng cho Donald Trump. Điều đó rất tuyệt", ông Trump từng chia sẻ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Hồi tháng 4, ngay sau khi Apple công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực của Tim Cook, ông Trump cũng ca ngợi ông là một "con người phi thường", sở hữu "một sự nghiệp TUYỆT VỜI, gần như không ai sánh kịp và sẽ tiếp tục cống hiến những điều lớn lao cho Apple, cũng như bất kỳ lĩnh vực nào ông lựa chọn".

Đề xuất của Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng quản trị Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức CEO, khép lại một tuần đầy sóng gió với cuộc điều tra nội bộ và những tiết lộ liên quan đến hai mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Trước đó vào ngày 8/11, ông Huang gửi thư tới toàn thể nhân viên thừa nhận đã "không chung thủy" với người vợ gắn bó hơn 40 năm và gửi lời xin lỗi tới vợ con.

Động thái này diễn ra sau khi tờ New York Times đưa tin ông Huang có mối quan hệ thân mật với Alice Huang - cựu lãnh đạo của công ty khách hàng Megaspeed - người mà giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ được tuyển mộ để thu thập thông tin cho nước ngoài.

Lời thừa nhận này đã kích hoạt một cuộc điều tra độc lập do Hội đồng quản trị Nvidia giám sát với sự hỗ trợ của một hãng luật hàng đầu Phố Wall.

Trong quá trình điều tra, tờ New York Times tiếp tục tiết lộ ông Jensen còn có mối quan hệ ngoài luồng thứ hai với Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Y tế của Nvidia - một trong những lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông.

Hiện tại, bà Colette Kress - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của Nvidia - sẽ đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc cho đến khi Hội đồng quản trị tìm được người kế nhiệm chính thức.

(Theo Insider)