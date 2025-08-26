Ngày 26/8, TAND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức xử kín đối với bị cáo Siu Yir (61 tuổi, tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Mặc dù được xét xử kín nhưng phiên tòa tuyên án công khai theo đúng quy định.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 11/8/2024, sau khi đã uống rượu, Siu Yir đi bộ đến nhà chị K.R., cùng thôn. Tại đây có chị K.H.T. và con gái là cháu K.H.C. (SN 2021) cùng một số người khác trong thôn đang ngồi chơi.

Siu Yir tại phiên tòa 26/8. Ảnh: CTV

Nhập cuộc được một lúc, Siu Yir bế cháu C. đi ra ngoài. Thấy vậy chị H.T. hỏi bế cháu đi đâu thì Siu Yir đáp bế về nhà chơi. Khoảng 10 phút sau, chị H.T. gọi thêm 2 người cùng đến nhà Yir để tìm thì tá hỏa thấy con gái đang bị Siu Yir thực hiện hành vi đồi bại.

Thời điểm bị Siu Yir thực hiện hành vi hiếp dâm, nạn nhân mới được 33 tháng 4 ngày tuổi. Siu Yir đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp ngay sau đó.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi phạm tội nêu trên của bị can Siu Yir là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần, quyền bất khả xâm phạm về tình dục của trẻ em được pháp luật bảo vệ.

Tại phiên tòa, Siu Yir cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Siu Yir 20 năm tù.

Được biết, Siu Yir từng 4 lần bị TAND tỉnh Gia Lai và TAND huyện Ia Pa (cũ) xử phạt tổng cộng 8 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.