Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM ban hành văn bản số 3566/SVHTT-NT nhằm chấn chỉnh việc biểu diễn, tổ chức biểu diễn; ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức trên môi trường số.

Cụ thể, Sở đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình tổ chức và thực hiện các vở diễn, chương trình biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà.

Một trong các hành vi bị nghiêm cấm là lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu hay hát nhép.

Văn bản này khiến hát nhép trở thành đề tài nóng trong dư luận, nhiều nghệ sĩ lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Theo Thảo Trang, hát nhép là cực hình với ca sĩ thực thụ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thảo Trang gây chú ý khi đăng bài viết với tiêu đề "Tôi không thể hát nhép".

Theo cô, hát nhép là cực hình đối với ca sĩ chuyên nghiệp. Người ca sĩ bất đắc dĩ phải hát nhép trong một số trường hợp như các chương trình lớn có yêu cầu riêng cũng như để đảm bảo chất lượng âm thanh qua truyền hình.

Thảo Trang từng từ chối hát nhép tại một số chương trình truyền hình trực tiếp vì mỗi lần hát sẽ phiêu khác nhau, không thể khớp với bản thu âm.

"Hát mà không thoải mái, mặt mũi căng thẳng, cảm xúc bị đóng khung thì ở nhà đi ngủ khoẻ hơn", cô nêu suy nghĩ.

Ngoài lòng tự trọng của ca sĩ, Thảo Trang tin rằng đơn vị tổ chức và đạo diễn chương trình cũng đóng vai trò quan trọng đối với hiện tượng lạm dụng hát nhép. Bởi nếu không có sự đồng ý của những người này, ca sĩ sẽ không được hát nhép.

Ca sĩ Thiên Vương đăng ảnh biểu diễn cùng nhóm MTV, thông báo: "Hôm nay, nhóm chúng tôi hát nhép để quay hình cho chương trình của đài truyền hình".

Các thành viên MTV dễ dàng bị lộ hát nhép dù làm nghề hơn 25 năm

Theo anh, hầu hết ca sĩ đều từng hát nhép nhiều lần trong sự nghiệp như lúc quay MV hoặc các chương trình có đặc thù không thể hát live.

Thiên Vương nói mỗi lần hát nhép đều căng thẳng hơn hát live. Các thành viên MTV đều "không thoải mái, người cứng đờ, mặt mày căng cứng, ánh mắt thất thần" vì sợ nhép sai.

Anh thích hát thật bởi tiếng hát biểu đạt tâm hồn của ca sĩ và mỗi lần hát đều mang lại cảm xúc khác nhau. Với anh, ca sĩ hát với live band là điều tuyệt vời.

"Ca sĩ chuyên hát live cực kỳ sợ hát nhép vì cứ nhép thế nào cũng lộ. Ông anh tôi (thành viên Lê Minh và Anh Tuấn - PV) kinh nghiệm đi hát hơn 25 năm mà cứ hát nhép là lộ", Thiên Vương hài hước.

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương kết luận: "Hát nhép giỏi giúp bạn qua một show nhưng hát live tốt giúp bạn đi được cả sự nghiệp. Vì cuối cùng, thứ giữ khán giả ở lại không phải là bản ghi âm chạy phía sau mà là giọng hát bạn điều khiển được bằng chính cơ thể mình".

Mi Lê