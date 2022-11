Diva Mariah Carey bị chỉ trích 'hát nhép trắng trợn' ngày Lễ Tạ ơn

Trước hàng nghìn khán giả ở New York, nữ ca sĩ 52 tuổi - được mệnh danh là "Nữ hoàng Giáng sinh" - xuất hiện xinh đẹp trong chiếc váy hồng nổi bật, đội vương miện lấp lánh biểu diễn ca khúc kinh điển "All I want for Christmas is you".

Màn trình diễn được dàn dựng công phu, bao quanh bởi các vũ công trong trang phục diễu hành đậm chất Giáng sinh. Đặc biệt, cặp song sinh của nữ diva cũng xuất hiện để nhảy múa phụ họa cho cô trong tiết mục.

Tuy nhiên, danh ca nổi tiếng bị chỉ trích "hát nhép trắng trợn" khi người hâm mộ nhận thấy giọng hát của cô nghe cực kỳ trẻ trung và không tì vết, rất giống với phiên bản được thu âm của ca khúc năm 1994.

Một người hâm mộ đã viết: 'Mariah Carey hát nhép quá lộ liễu. Thậm chí cô ấy còn không cố gắng che giấu nó". Để đáp lại những bình luận ác ý, bạn trai Bryan Tanaka của cô nhận xét: "Đây là màn trình diễn hay nhất trong năm". Còn Mariah viết trên Instagram: "Chúc mừng Lễ Tạ ơn! Biết ơn và rất tự hào về những đứa con xinh đẹp Roc và Roe của tôi, biết ơn vì sự đáng yêu và những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời".

Mariah Carey lộng lẫy biểu diễn trong Lễ Tạ ơn.

Mariah Carey là nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi lai Ireland. Cô đã thu âm 15 album phòng thu và trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử có tới 5 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Mariah Carey đã giành được 5 giải Grammy, 19 giải thưởng âm nhạc thế giới, 10 giải thưởng âm nhạc Mỹ, 15 giải thưởng âm nhạc Billboard. Năm 2019, Billboard vinh danh Mariah Carey là nữ nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại Hoa Kỳ, dựa trên thành tích ở cả hai bảng xếp hạng album và đĩa đơn.

"All I want for Christmas is you" của Mariah Carey được nghe lại nhiều nhất, và được bình chọn là một trong những bài hát về Giáng sinh hay nhất mọi thời đại.

Diva Mariah Carey 'hát nhép trắng trợn' trong lễ Tạ ơn:

Trí Hiệp