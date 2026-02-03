Ca sĩ Duyên Quỳnh. Ảnh: BTC

Trên trang cá nhân, ca sĩ Duyên Quỳnh vừa đăng lời xin lỗi liên quan sự cố lộ hát nhép trên sân khấu Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 hôm 30/1.

Những ngày qua, cô gần như thức trắng đêm, dành thời gian đọc bình luận của khán giả và suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân.

"Tôi tự trách bản thân rất nhiều. Tất cả đều là sự thiếu sót đến từ phía tôi và tôi muốn được thành tâm xin lỗi. Xin lỗi vì đã chưa mang lại được trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Xin lỗi vì đã để mọi người phải bận lòng, khó chịu vì tôi", nữ ca sĩ viết.

Khoảnh khắc ca sĩ Duyên Quỳnh gặp sự cố

Duyên Quỳnh nói thêm năm 2025 là chặng đường mới trong sự nghiệp khi được nhiều khán giả biết đến qua tác phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Cô hạnh phúc nhưng nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, xin được rút kinh nghiệm, mong được khán giả thông cảm và cho mình thời gian tự "nắn nót, sửa đổi để tốt và chỉn chu hơn".

Sau sự kiện Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 hôm 30/1, sự cố ca sĩ Duyên Quỳnh lộ hát nhép bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một trong những chủ đề gây tranh cãi gay gắt nhất trên mạng xã hội.

Cụ thể, do quá căng thẳng, cô đã không cầm mic hát phần lời thứ 2 khi bản ghi âm bắt đầu chạy.

Một bộ phận người dùng mạng cực đoan chỉ trích Duyên Quỳnh, thậm chí vào Facebook cô để bình luận chế giễu đồng thời nhắc lại vụ ồn ào giữa cô và ca sĩ Võ Hạ Trâm hồi đại lễ A50.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, do tính chất của sự kiện cũng như chương trình được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng, Duyên Quỳnh không phải ca sĩ duy nhất trình diễn với bản ghi âm tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025. Một số ca sĩ được ghi nhận hát live tại sự kiện gồm: Hồng Nhung, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Bùi Công Nam...