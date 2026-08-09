Tôi kết hôn năm 2020 và có 2 con. Những năm đầu, hôn nhân khá êm ấm nhưng sau khi sinh con thứ hai, chồng bận rộn với công việc, còn tôi vừa đi làm vừa một mình chăm con nên vợ chồng không còn thời gian riêng cho nhau.

Dù vậy, vì nghĩ chồng vất vả kiếm tiền nên tôi âm thầm gánh vác mọi việc trong nhà. Thế nhưng, tình cảm vợ chồng vẫn ngày càng xa cách. Mỗi lần tôi muốn gần gũi hay thể hiện tình cảm, anh đều tỏ ra lạnh nhạt.

Tôi đã nghĩ, do cơ thể mình xuống cấp sau khi sinh hoặc anh quá mệt mỏi với công việc nên không còn muốn tương tác hay thể hiện cảm xúc với tôi.

Những lời tôi hỏi han và chỉ nhận về sự im lặng khiến tôi cảm thấy chán nản, buông xuôi.

Suốt 5 tháng, chúng tôi gần như không trò chuyện ngoài việc trao đổi những khoản tiền chu cấp hằng tháng và trách nhiệm với con. Hôn nhân của chúng tôi đứng bên bờ vực đổ vỡ.

Cuối năm 2025, tôi chủ động đề nghị ly hôn vì quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân thiếu sự quan tâm, thấu hiểu. Khi ấy, nhìn những bà mẹ đơn thân trên mạng xã hội sống tự do, thoải mái, tôi càng tin mình không phải sợ cảnh chia tay.

Chồng tôi rất bất ngờ và buồn bã. Anh thừa nhận thời gian qua quá bận nên hờ hững, xin tôi cho thêm thời gian để hàn gắn và mong gia đình không tan vỡ vì các con. Thế nhưng, tôi đã quá kiệt sức nên kiên quyết ly hôn. Chỉ sau 3 tuần hoàn tất thủ tục, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi.

Tôi trăn trở chuyện tái hợp khi biết chồng cũ có một thói quen hậu ly hôn. Ảnh minh họa

Sau ly hôn, tôi dọn ra ở riêng và nuôi con út, còn chồng cũ sống cùng con lớn.

Gần 1 năm trôi qua, tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn, không còn vướng bận suy nghĩ về người cũ. Còn anh vẫn qua thăm non, đưa con đi chơi và hỗ trợ vật chất cho hai mẹ con được đủ đầy.

Nhưng một hôm, tôi vô tình phát hiện tủ quần áo của mình bị thiếu một chiếc áo phông cũ. Đó là cái áo tôi vẫn hay mặc vì chồng cũ từng khen màu xinh.

Tôi đã tìm khắp nơi và nhớ lại mọi thứ, đảm bảo mình không bỏ quên áo ở đâu hay đã vứt đi. Đến khi tôi hỏi con, con tiết lộ đã đưa chiếc áo đó cho bố.

“Mấy lần đi chơi, bố nhờ con mang theo 1 chiếc áo của mẹ nhưng dặn không được nói với ai. Hôm nào con cầm áo đi thì bố trả lại chiếc đã đưa trước đó”, con tôi nói.

Khi tôi đang cố gắng suy nghĩ vì sao chồng cũ lại làm thế thì con thỏ thẻ chia sẻ: “Có hôm ngủ lại, con thấy bố mặc chiếc áo ấy vào con gấu bông, rồi chỉnh trang cho giống kiểu mẹ nằm bên cạnh. Chị bảo bố hay làm thế từ khi mẹ con mình ra ở riêng...".

Nghe xong tôi lặng người. Tôi sực nhớ ra, những ngày đầu mới ly hôn, anh dặn tôi gửi một chiếc áo cũ với lý do con lớn nhớ hơi mẹ, muốn ôm đồ của mẹ cho dễ ngủ. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì, chỉ cho đó là câu nói bâng quơ.

Nghe con nói, nước mắt tôi trào ra. Tôi nghĩ lại và hoài nghi, liệu có phải anh vẫn còn tình cảm với tôi không? Bởi từ ngày ly hôn, anh vẫn chu cấp đầy đủ, cuối tuần đón con đi chơi. Anh cũng chưa từng nói xấu tôi trước mặt con. Thậm chí, ngày lễ, sinh nhật tôi, anh vẫn nhắn tin chúc mừng và gửi quà cáp.

Tự nhiên, tôi thấy sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó anh có người mới, và người ở bên cạnh con không còn là tôi.

Những ngày này, tôi luôn băn khoăn có nên tái hợp với anh để các con được đoàn viên? Tôi không biết liệu còn cơ hội cứu vãn hay không. Tôi chỉ muốn hỏi những người từng đi qua chuyện này rằng, có ai ly hôn rồi quay lại với chồng cũ không? Và liệu thái độ của chồng cũ như vậy có phải vì anh vẫn còn yêu tôi?

Độc giả giấu tên