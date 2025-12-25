Chung tay xây dựng cộng đồng thân thiện với người tự kỷ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số lượng trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên toàn cầu đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Nếu như năm 1970, tỷ lệ trẻ tự kỷ chỉ ở mức 1/10.000, thì đến năm 2000 con số này đã tăng lên 1/150. Gần đây nhất, năm 2023, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố tỷ lệ trẻ tự kỷ đã đạt mức 1/36, trong đó trẻ nam có nguy cơ cao gấp khoảng 4 lần so với trẻ nữ.

Tại Việt Nam, theo công bố của Tổng cục Thống kê (tháng 1/2019), cả nước có khoảng 1 triệu người rối loạn phổ tự kỷ, với tỷ lệ trẻ mắc tự kỷ ước tính chiếm khoảng 1% số trẻ sinh ra mỗi năm. Những con số này cho thấy tự kỷ không còn là câu chuyện của riêng từng gia đình, mà đã trở thành một vấn đề xã hội cần sự chung tay của cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, việc hỗ trợ trẻ tự kỷ hòa nhập xã hội, phát triển kỹ năng và cảm xúc một cách bền vững là điều quan trọng. Thiếu sự hỗ trợ đúng cách và kịp thời từ gia đình, nhà trường và xã hội, nhiều trẻ có nguy cơ bị bỏ lỡ những cơ hội quý giá để phát triển và kết nối với thế giới xung quanh.

Nghệ thuật, với khả năng chạm đến cảm xúc và mở ra những kênh biểu đạt phi ngôn ngữ, được xem như một nhịp cầu đặc biệt hiệu quả đối với trẻ tự kỷ. Xuất phát từ mong muốn tạo nên những nhịp cầu sẻ chia đó, Tokio Marine Việt Nam đã khởi xướng dự án xã hội “Yêu trọn niềm vui”, một chương trình giáo dục nghệ thuật thị giác được xây dựng bằng sự thấu hiểu, yêu thương và cam kết lâu dài.

“Yêu trọn niềm vui” - Học bằng niềm vui, lớn lên cùng sự tự tin

Dự án “Yêu trọn niềm vui” được triển khai với mục tiêu không chỉ mang đến cho trẻ tự kỷ kiến thức hội họa và kỹ năng sáng tạo cơ bản, mà còn gieo những hạt mầm cảm xúc tích cực, giúp các em nuôi dưỡng niềm vui, sự tự tin và khả năng kết nối với cộng đồng xung quanh.

Các bạn nhỏ trong lớp học tích cực tham gia vẽ tranh sau khi được hướng dẫn kỹ năng cần thiết

Trong hành trình này, TMIV đồng hành cùng Tòhe triển khai dự án trong vòng 6 tháng (giai đoạn 2025-2026) với chuỗi hoạt động đa dạng, bao gồm:

- 3 lớp học sáng tạo nghệ thuật trực tiếp tại 3 trung tâm làm việc cùng trẻ đặc biệt tại Hà Nội;

- 2 khóa workshop nghệ thuật trực tuyến dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trên toàn quốc;

- 1 sự kiện trưng bày nghệ thuật tổng kết dự án, tạo không gian để trẻ và cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và kết nối.

Đại diện Ban lãnh đạo và thành viên TMIV tới thăm các em nhỏ tại trung tâm Sao Mai

Chương trình học được xây dựng dựa trên ba trụ cột: Kiến thức - Kỹ năng - Cảm xúc, với triết lý xuyên suốt “Tạo môi trường an toàn - Đồng hành phát triển - Hòa mình và Tôn trọng”. Mỗi buổi học là một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, giúp trẻ từng bước quan sát bản thân và thế giới xung quanh thông qua các yếu tố tạo hình như chấm, nét, mảng, màu; khám phá đa dạng chất liệu như bút chì, màu nước, đất nặn; và tự tin biểu đạt ý tưởng, cảm xúc của mình.

Khi mỗi nét vẽ trở thành nhịp cầu yêu thương

Các lớp học trực tiếp của dự án đã khởi động từ cuối tháng 11/2025 và được tổ chức định kỳ hàng tuần tại ba địa điểm ở Hà Nội: Trung tâm Sao Mai, Trung tâm Hand in Hand và Trung tâm Tâm lý Giáo dục Hải Đăng. Mỗi buổi học kéo dài 90 phút, được thiết kế thành bốn phần liên hoàn: Khởi động - Kể chuyện - Nghệ thuật - Triển lãm, mang đến cho trẻ cảm giác an toàn, hứng thú và được tôn trọng.

Các bạn nhỏ cởi mở chia sẻ ý tưởng sáng tạo trong quá trình học vẽ

Từ những ánh mắt còn bỡ ngỡ ban đầu, các em dần trở nên hào hứng, mạnh dạn hơn trong việc tương tác, đặt câu hỏi và chia sẻ ý tưởng. Những chấm màu nhỏ bé dần hóa thành tán cây xanh mát, khu vườn rực rỡ sắc hoa, mái nhà ấm áp hay đại dương bao la với những sinh vật biển sinh động. Không gian lớp học ngập tràn năng lượng tích cực, nơi mỗi ý tưởng ngây thơ đều được lắng nghe và trân trọng.

Khóa học trực tiếp sẽ kéo dài đến hết tháng 4/2026, trước khi mở rộng sang các khóa học trực tuyến trên toàn quốc và kết thúc bằng sự kiện trưng bày nghệ thuật tổng kết. Thông qua đó, trẻ tự kỷ có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình, giao lưu với cộng đồng và cảm nhận rõ hơn sự ghi nhận, yêu thương từ xã hội.

Các bạn nhỏ hào hứng chia sẻ về tác phẩm của mình trước tập thể lớp cuối mỗi buổi học

Tokio Marine Việt Nam tin rằng, mỗi giờ học và mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ mang lại niềm vui, mà còn là những nhịp cầu bền bỉ giúp trẻ tự kỷ từng bước xây dựng sự tự tin và khả năng hòa nhập. “Yêu trọn niềm vui” không đơn thuần là một dự án giáo dục nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của TMIV trong việc lan tỏa giá trị nhân văn, chung tay kiến tạo một xã hội bao dung, thấu hiểu và phát triển bền vững.

Bích Đào