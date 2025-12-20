TokTok Việt Nam hợp tác với HLV Kim Sang Sik

Sự hợp tác này thể hiện định hướng phát triển của TokTok và mong muốn lan tỏa thông điệp “Chăm sóc từng li – Sống khỏe đúng ý”, nhấn mạnh hành trình sống khỏe bắt đầu từ những lựa chọn tưởng chừng như đơn giản nhưng luôn đúng đắn cho mỗi ngày.

HLV Kim Sang Sik - Người bạn đồng hành chia sẻ chung một triết lý sống

Theo đại diện TokTok, việc lựa chọn HLV Kim Sang Sik xuất phát từ sự tương đồng trong phong cách làm việc và triết lý sống. HLV Kim được biết đến với hình ảnh chuyên nghiệp, tận tâm và kiên trì – những giá trị mà TokTok hướng tới khi phát triển các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình.

“Ở HLV Kim Sang Sik, chúng tôi nhìn thấy sự chuyên nghiệp, tâm huyết, và bền bỉ - những yếu tố được thể hiện trong mục tiêu của TokTok khi mang tới các sản phẩm gia dụng và dịch vụ chăm sóc khách hàng với chất lượng, sự tin cậy về sức khỏe, và tiện nghi của người sử dụng”, đại diện TokTok chia sẻ thêm.

Ở HLV Kim có những yếu tố tương đồng với định hướng sản phẩm và dịch vụ của TokTok

Sự đồng hành giữa TokTok và HLV Kim Sang Sik không chỉ truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh mà còn đánh dấu bước phát triển quan trọng của thương hiệu tại Việt Nam. Đây là nền tảng để TokTok tiếp tục mở rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, mang đến cho người dùng sự an tâm và tiện nghi trong từng trải nghiệm mỗi ngày.

TokTok - Chăm sóc nhỏ, hiệu quả lớn cho sức khỏe mỗi ngày

TokTok tin rằng hành trình sống khỏe bắt đầu từ những thói quen tốt tuy nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày như một ly nước sạch, một khoảnh khắc lắng nghe cơ thể hay một lựa chọn tinh tế cho sinh hoạt cá nhân.

Từ triết lý đó, TokTok bước đầu mang đến thị trường Việt Nam 4 dòng máy lọc nước cao cấp và 1 nắp bồn cầu điện tử (bidet) được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Các sản phẩm được phát triển trên tinh thần mang tới sự chăm sóc nhẹ nhàng nhưng hiệu quả tới người dùng từ nguồn nước lọc sạch hàng ngày đến trải nghiệm thư thái và cảm giác nâng niu cơ thể với tiện nghi theo tinh thần chuẩn Hàn.

TokTok đem lại các sản phẩm nhập khẩu chuẩn Hàn tới Việt Nam

Sự lựa chọn nhỏ nhưng đúng đắn có thể mang lại sức khỏe, sự thoải mái, gia tăng thêm niềm vui trong công việc và cuộc sống hằng ngày - đó cũng là tinh thần mà TokTok truyền tải qua chuỗi clip ngắn thực hiện cùng HLV Kim Sang Sik. Không chỉ là những hình ảnh lịch lãm quen thuộc, sự kết hợp lần này còn mang đến một HLV Kim Sang Sik rất khác: gần gũi, vui nhộn và tràn đầy năng lượng, góp phần lan tỏa thông điệp của TokTok.

“Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, tôi tin rằng những thói quen tốt nhỏ được thực hiện đều đặn hàng ngày như một ly nước sạch vào mỗi buổi sáng sẽ luôn tạo nên kết quả tốt và lâu dài cho sức khỏe. Đó là lý do tôi đồng hành cùng TokTok - một thương hiệu trân trọng từng thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Mỗi thói quen hàng ngày dù nhỏ nhưng đều góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống

Sự kiện trải nghiệm và pop-up store với sự xuất hiện của HLV Kim Sang Sik

TokTok dự kiến tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm và tri ân khách hàng tại Hà Nội vào ngày 24 - 25/1/2026 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự góp mặt của HLV Kim Sang Sik và một số nghệ sĩ khách mời. Sự kiện mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm các giải pháp chăm sóc sức khỏe chuẩn Hàn tới người tiêu dùng và cảm nhận tinh thần “Chăm sóc từng li - Sống khỏe đúng ý” với nhiều hoạt động giao lưu và tương tác thú vị.

Với tính cách hài hước, sự xuất hiện của HLV Kim Sang Sik hứa hẹn mang lại nhiều tương tác thú vị tại sự kiện

Thương hiệu thiết bị gia dụng TokTok khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, được phát triển và sản xuất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, đồng thời phù hợp với nhu cầu và mong đợi của người tiêu dùng Việt Nam.

Người tiêu dùng có thể tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm máy lọc nước, nắp bồn cầu điện tử (bidet) TokTok và dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp tại: https://toktokcare.com.

