Thực tế cho thấy, sau giai đoạn người tiêu dùng ưu tiên giá cả và sự tiện lợi, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang nhóm sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng.

Trong xu hướng đó, thực phẩm nhập khẩu từ châu Âu ngày càng được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhờ hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ, tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt và bề dày truyền thống ẩm thực. TomiMarkets tập trung khai thác phân khúc hàng Âu cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đang gia tăng của thị trường trong nước.

Sản phẩm giăm bông nhập khẩu

Một trong những dòng sản phẩm nổi bật do TomiMarkets phân phối là giăm bông Iberico - biểu tượng ẩm thực nổi tiếng của Tây Ban Nha. Sản phẩm được làm từ giống lợn Iberia bản địa, nuôi dưỡng theo quy trình truyền thống, kết hợp cùng phương pháp ủ muối tự nhiên kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm.

Chính quá trình sản xuất công phu này đã tạo nên hương vị đặc trưng khó trộn lẫn của giăm bông Iberico: vị béo ngậy vừa phải, thơm dịu, hậu vị sâu và cấu trúc thịt mềm mại. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thưởng thức, giăm bông Iberico còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng nhờ hàm lượng chất béo tốt và protein tự nhiên, phù hợp với xu hướng tiêu dùng chú trọng sức khỏe.

Tại Việt Nam, giăm bông Iberico từng được xem là sản phẩm “xa xỉ”, chủ yếu xuất hiện trong các nhà hàng cao cấp. Tuy nhiên, thông qua hệ thống phân phối của TomiMarkets, sản phẩm này đang dần tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, xuất hiện trong bữa ăn gia đình, bàn tiệc, quà biếu và các không gian ẩm thực đa dạng.

Sản phẩm trên thị trường

Không chỉ đơn thuần đóng vai trò là đơn vị phân phối, TomiMarkets còn định vị mình như một cầu nối đưa tinh hoa ẩm thực châu Âu đến gần hơn với thói quen tiêu dùng của người Việt. Thông qua việc chọn lọc sản phẩm, tư vấn cách sử dụng và gợi ý kết hợp ẩm thực, thương hiệu góp phần giúp người tiêu dùng tiếp cận thực phẩm cao cấp theo cách gần gũi và phù hợp hơn với đời sống hàng ngày.

Sự hiện diện ngày càng phổ biến của các sản phẩm như giăm bông Iberico trong bữa tiệc gia đình, sự kiện hay không gian ẩm thực cho thấy xu hướng sống chú trọng chất lượng và trải nghiệm đang dần hình thành. Đây cũng là nền tảng để TomiMarkets mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Giăm bông trên bàn tiệc Việt

Fanpage: https://www.facebook.com/hangaucaocaptomimarkets/

Website: https://tomimarkets.com/