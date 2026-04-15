Sau 4 tháng phát động, BTC, tiêu chí xuyên suốt của cuộc tuyển chọn là đề cao tính chân thực - yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của phim tài liệu.

Hội đồng tuyển chọn gồm các NSND, NSƯT và đạo diễn của VTV đã chấm qua 2 vòng. Từ 15 kịch bản xuất sắc lọt vào vòng trong, 6 tác phẩm tiêu biểu nhất đã được trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.

Giải Nhất thuộc về kịch bản Món quà của sự sống của tác giả Nguyễn Thị Phương Lan. Tác phẩm là câu chuyện đầy xúc động về hành trình chiến đấu với bệnh hiểm nghèo của Nguyễn Minh Châu - con trai của chính tác giả. Không chỉ khắc họa nghị lực sống phi thường của một chàng trai trẻ, kịch bản còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, lòng tri ân và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan và hình ảnh con trai.

Hai giải Nhì được trao cho Việt Nam - sứ giả của hòa bình (tác giả Hồ Nhật Thảo) và Chim Phí bay về cội nguồn (tác giả Nguyễn Hồng Phong). Nếu kịch bản của Hồ Nhật Thảo gây ấn tượng với hình ảnh biểu tượng chiếc chuông, gửi gắm thông điệp hòa bình mang tính toàn cầu thì tác phẩm của Nguyễn Hồng Phong lại khai thác câu chuyện những người trẻ Tây Nguyên nỗ lực gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện đại.

Ba giải Ba thuộc về các kịch bản Sợi chỉ nguồn cội (Nguyễn Thùy Trang), Trong lòng rú Chá (Nguyễn Sỹ Hảo) và Đôi mắt người Châu (Xuân Hùng). Các tác phẩm này đều có cách tiếp cận riêng, từ hành trình tìm kiếm bản sắc của người Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa, câu chuyện bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, đến những lát cắt văn hóa - con người đầy bí ẩn ở Tây Nguyên.

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, các kịch bản đoạt giải không chỉ có chất lượng nội dung tốt mà còn đảm bảo tính khả thi trong sản xuất. Trong thời gian tới, các tác giả sẽ tiếp tục được các đạo diễn của VTV đồng hành để hoàn thiện và đưa tác phẩm lên sóng truyền hình.

Tác giả Hồ Nhật Thảo cho rằng Việt Nam hôm nay không chỉ là biểu tượng của quá khứ chiến tranh mà còn là hình mẫu của hòa giải và tha thứ. Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh hành trình “lội ngược dòng” của giới trẻ trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống giữa làn sóng hiện đại hóa.

Tác giả Nguyễn Thùy Trang lại lựa chọn cách tiếp cận mang tính triết lý khi khai thác chất Việt như một sợi dây kết nối xuyên thời gian và không gian, giúp người Việt khẳng định bản sắc trong quá trình hội nhập quốc tế. Còn Nguyễn Sỹ Hảo và Xuân Hùng cùng hướng tới những câu chuyện đời thường, giàu chiều sâu văn hóa và nhân văn, góp phần làm dày thêm bức tranh về con người Việt Nam.

Đại diện VTV cho biết, trong thời gian tới, cuộc tuyển chọn sẽ được tổ chức thường niên nhằm từng bước đưa phim tài liệu trở thành “món ăn tinh thần” gần gũi hơn với công chúng trong và ngoài nước.