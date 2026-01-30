Tôn vinh ví giặm xứ Nghệ trong không gian Tết Việt

Sabeco mang đến không gian trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống, điểm nhấn là hoạt động biểu diễn dân ca ví giặm tại xã Kim Bảng (Nghệ An)

Chuỗi hoạt động hướng đến việc tạo dựng một không gian chung, nơi người dân khắp ba miền có thể cùng sẻ chia niềm vui ngày Tết, qua đó làm nổi bật những giá trị văn hóa Tết đậm đà bản sắc của từng vùng đất.

Chương trình mang đến nhiều hoạt động tương tác giàu bản sắc văn hóa Bắc Trung Bộ, từ tái hiện mâm cỗ Tết truyền thống, không gian ẩm thực quê hương, đến các hoạt động trình diễn dân gian. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là những làn điệu dân ca ví giặm mộc mạc, sâu lắng, di sản văn hóa phi vật thể gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ.

Trong đó có sự xuất hiên của Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang,người nhiều năm bền bỉ gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa dân ca ví giặm, đã để lại nhiều xúc cảm cho người tham dự.

Người dân được trải nghiệm hát dân ví dặm cùng Nghệ nhân Trần Văn Sang

Nghệ nhân Trần Văn Sang chia sẻ, việc đưa dân ca ví giặm vào trong các gian hàng cũng như hoạt động tại chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho những ngày cận Tết, mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong việc góp phần xây dựng, làm giàu thêm đời sống văn hoá, tinh thần cho bà con địa phương.

Anh Trần Văn Sang là Top 15 Gương mặt Người Truyền Lửa trong khuôn khổ của giải thưởng “Vinh danh Người Truyền Lửa” do Sabeco cùng báo Đại Đoàn Kết phối hợp tổ chức vào cuối năm 2025. Chương trình góp phần thể hiện trách nhiệm gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa phong phú cũng như những con người “giữ hồn văn hóa” trong cộng đồng của Sabeco.

Đón Tết đầm ấm, lan toả sẻ chia

Nhân dịp này, Sabeco đã phối hợp cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 500 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tham gia thăm hỏi, hỏi chúc Tết các bộ đội biên phòng trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Ban Công tác Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ VN chia sẻ tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Ban Công tác Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ VN chia sẻ, Tết Nguyên đán là dịp lễ truyền thống giàu ý nghĩa của dân tộc Việt Nam, là thời điểm gắn kết cộng đồng, vun đắp tình cảm gia đình và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội. Các hoạt động trao quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu.

Bà Lim Pei Chi Patsty - Phó Tổng Giám Đốc Sabeco chia sẻ tại sự kiện chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”

Bà Lim Pei Chi Patsty - Phó Tổng Giám Đốc SABECO cho biết, với Sabeco, Tết không chỉ là một dịp lễ, mà còn là khoảnh khắc văn hóa chung, nơi mỗi vùng miền có cách thể hiện khác nhau nhưng cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi về sự đoàn kết, sẻ chia và gắn bó.

Trong khuôn khổ của chiến dịch kéo dài từ 10/1 đến 8/2/2026, Sabeco cho biết sẽ trao tổng cộng 6.500 suất quà cho người lao động khó khăn và các chiến sĩ biên phòng tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Mỗi phần quà không chỉ bao gồm các nhu yếu phẩm và những hương vị Tết quen thuộc như bánh tét, mứt Tết, mà còn có phong bao lì xì như một lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân nhân dịp năm mới.

Sabeco trao quà Tết đến người dân nhân dịp năm mới.

Đại diện Sabeco chia sẻ, việc đưa chương trình Tết thường niên thành một nền tảng tôn vinh sự phong phú của văn hóa Việt Nam, thông qua việc tái hiện những phong tục Tết đặc trưng của từng vùng miền, tạo nên những trải nghiệm chung và những khoảnh khắc kết nối ý nghĩa. Thông qua chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”, Sabeco tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng niềm tự hào và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, để những giá trị Tết Việt không ngừng được tiếp nối và lan tỏa qua từng mùa xuân.

(Nguồn: Sabeco)