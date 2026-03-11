Trình bày diễn văn kỷ niệm, Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh điểm lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của Báo Nhân Dân từ dấu mốc ra số đầu tiên ngày 11/3/1951.

Kể từ khi ra đời, các Tổng Bí thư của Đảng đều đặc biệt coi trọng vai trò của báo Đảng. Báo Nhân Dân với vai trò lịch sử không thể thay thế là biên niên sử thời đại, là người chép sử trung thành của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày bên lề lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu

Trong tiến trình đổi mới, hội nhập, tờ báo còn là diễn đàn của nhân dân tham gia phản biện xã hội, nhìn thẳng vào sự thật để góp phần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, phát huy dân chủ cơ sở, khơi dậy tiềm năng trí tuệ và bản lĩnh bảo vệ cái tốt, phê phán cái xấu, từ đó tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng, tính toàn diện, toàn quốc, bao quát mọi khía cạnh của đời sống chính trị của đất nước, mở rộng diện ảnh hưởng, đa dạng bạn đọc và coi trọng công nghệ làm báo hiện đại luôn là định hướng của Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ, bước vào thời kỳ mới, trước những biến chuyển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông và môi trường báo chí, Báo Nhân Dân phải tiếp tục giữ vững truyền thống, bản sắc, chỗ đứng của tờ báo chính trị chính thống.

Ông Lê Quốc Minh: Báo Nhân Dân phải là nơi hội tụ, truyền đi những thông tin, lập trường, quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước - ở tính phong phú, đa dạng, sắc sảo của thể loại báo chí; tính nghiêm cẩn, trung thực, khách quan, chuyên sâu của thông tin

Kiên trì, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong hơn 7 thập kỷ qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng, Sự Thật, trải qua các chặng đường lịch sử đầy thử thách, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng.

Các tờ báo là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân; luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam...

Tổng Bí thư nhìn nhận thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tích cực chuyển đổi số, nỗ lực tìm tòi, đổi mới sáng tạo các phương thức chuyển tải thông tin, hình thức trình bày, mở rộng các phương tiện truyền thông, nâng cao tính thuyết phục, tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, từng bước khẳng định vị thế là cơ quan báo chí lớn của Đảng, thực sự trở thành tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư: Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân, đặt ra nhiệm vụ phải làm cho tờ báo ngày càng gần gũi, hấp dẫn và thiết thực, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò và nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đảng

Trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng.

Gợi mở một số nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ Báo Nhân Dân phải phát huy thế mạnh, truyền thống, bản sắc riêng của báo Đảng; tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả.

Báo phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin; cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời lan tỏa những điều tử tế, điều tích cực, tốt đẹp trong xã hội.

"Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của rộng rãi đối tượng bạn đọc; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Báo Nhân Dân cần phát huy vai trò chủ lực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực để Báo Nhân Dân phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, thực sự chiếm lĩnh không gian số, không gian mạng, thực sự là tờ báo đi đầu về tính “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Trong công tác tư tưởng của Đảng, Báo Đảng phải là nguồn thông tin chủ lực, rộng khắp, thực sự hữu ích, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin thời sự quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân

Mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin; cần kiên trì, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời luôn giữ thái độ điềm tĩnh, khách quan, chuẩn mực; thuyết phục bằng chất lượng nội dung và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trước khi tham dự lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Báo Nhân Dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày Báo Nhân Dân 75 năm đồng hành cùng đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại Nhà truyền thống của Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân luôn giữ một vị trí rất đặc biệt, là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Theo Tổng Bí thư, báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng, không thể làm theo cách cũ. Báo phải làm đúng, làm mạnh, làm chuẩn, làm sắc, thuyết phục, bao trùm; xác định rất rõ vị trí không chỉ là cơ quan ngôn luận mà còn phải là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đón nhận bức tranh "Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân" của lãnh đạo Báo Nhân Dân trao tặng