Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị bố trí không gian vận động và quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia...

Có hai nhiệm vụ trọng tâm được đề ra. Trước hết là chú trọng phát triển thể thao học đường nhằm nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị tập luyện và kiện toàn đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao.

Thứ hai là tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế, thiết bị thể thao công, đồng thời quan tâm bố trí không gian vận động và quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao hôm 2/10. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hình thành chuỗi phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng thể dục, thể thao liên tục từ trường học, địa phương, cơ sở đào tạo đến đội tuyển quốc gia. Các môn thể thao, nội dung thi đấu và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế cần được xác định để tập trung đầu tư dài hạn, bảo đảm đồng bộ các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học và nguồn lực thực hiện...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao hoàn thành việc xác định danh mục các môn thể thao trọng điểm cần tập trung đầu tư trong quý 4. Bộ cần xây dựng mô hình phát triển vận động viên đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh ở châu lục và thế giới, xây dựng chương trình phát triển dài hạn, bảo đảm các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học, phục hồi và nguồn lực thực hiện, hoàn thành trong quý 2/2027.

Với vận động viên trọng điểm cần rà soát cơ chế quản lý vận động viên, đội tuyển quốc gia theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quyền, rõ trách nhiệm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống nhất về thể dục, thể thao. Việc sử dụng chuyên gia nước ngoài phải gắn với chuyển giao tri thức, đào tạo và xây dựng đội ngũ trong nước có khả năng tiếp nhận, làm chủ và kế cận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt về việc khắc phục những hạn chế trong xã hội hóa, thu hút và sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế thể thao theo hướng tạo thêm giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu nghiên cứu phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, gồm đào tạo, dịch vụ, tổ chức sự kiện, bản quyền và truyền thông, du lịch thể thao, cơ sở luyện tập, trang thiết bị, y học và phục hồi thể thao, công nghệ, dữ liệu và các sản phẩm phục vụ thể thao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở hướng nghiên cứu cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù đối với các công trình thể thao quốc gia, công trình quy mô lớn ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư; xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế - xã hội trong toàn bộ vòng đời công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể dục, thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi. Chỉ số này sẽ làm cơ sở xác định các nhóm dân cư, địa bàn còn hạn chế về vận động và điều kiện tập luyện. Việc này hoàn thành trong quý 2/2027.