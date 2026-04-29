Đây là dịp thiêng liêng để ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ thượng cờ "Thống nhất non sông". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đọc diễn văn cho biết, sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) trở thành giới tuyến quân sự tạm thời với kỳ vọng sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, do âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định đã không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm với nỗi đau non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền. Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương kiêu hãnh tung bay trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của 2 miền Nam - Bắc. Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, bến phà Gianh, đường 20 Quyết Thắng, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử, khẳng định chân lý thiêng liêng: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn núi, có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" được tổ chức trọng thể tại Kỳ đài Tổ quốc ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN