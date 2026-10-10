Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (Nghị quyết số 28).

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã thông qua nội dung các văn kiện sau:

Thứ nhất, Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba, Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ tư, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thứ năm, Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thứ sáu, Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thứ bảy, Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Thứ tám, Kết luận về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Cuối cùng là Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị Trung ương 4. Ảnh: TTXVN

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp thu, giải trình, chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện.

Trung ương cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua các báo cáo:

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 3/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2026.

Thứ hai, những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 khóa 14.

Thứ ba, tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thứ tư, một số tình hình an ninh nổi lên từ sau Đại hội 14 của Đảng đến nay.

Tại hội nghị, Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Trung ương cũng bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt một số nghị quyết

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng vừa ban hành kế tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Hội nghị sẽ diễn ra cả ngày 16/10, trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc (điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội); kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.

Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 8 chuyên đề:

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chinh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vũng mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Nghị quyết về tập trung xây dụng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tẩm nhiệm vụ.

Đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung để xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triễn nhanh, bền vũng.

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đề cương chi tiết Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dụng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.