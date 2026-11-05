Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc giữ gìn bản sắc, củng cố đoàn kết và bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tào Đạt

Sáng nay, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện các cơ quan Trung ương và tỉnh Vĩnh Long.

Văn hóa bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương đồng bào các dân tộc đã cùng lao động, bảo vệ, xây dựng quê hương và chia sẻ trong cuộc sống. Mỗi cộng đồng có tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, di sản riêng nhưng cùng vun đắp nghĩa tình trên quê hương chung.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, từ ngôi chùa lưu giữ ký ức, câu hát, điệu hò đến nghĩa cử giúp nhau lúc khó khăn, văn hóa được trao truyền, sức mạnh đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Tào Đạt

Ngày hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cách đây 80 năm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Tổng Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đó là định hướng lâu dài để bồi dưỡng con người và lối sống bằng các giá trị dân tộc.

Đoàn kết giúp dân tộc vượt thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và trách nhiệm, giúp sự gắn bó thêm bền chặt. Việc kết hợp hai ngày hội giúp người dân trân trọng di sản, hiểu văn hóa của nhau; bồi đắp ở thế hệ trẻ lòng tự hào, ý chí tự cường.

Để người dân được sáng tạo, thụ hưởng văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức tại Vĩnh Long vun đắp đoàn kết, xây dựng niềm tự hào, trách nhiệm với quê hương sau hợp nhất. Giao lưu văn hóa, kết nghĩa cộng đồng cần giúp người dân gặp gỡ, hiểu và hỗ trợ nhau.

Đoàn kết phải bắt đầu từ bình đẳng, tôn trọng, chân thành. Mỗi dân tộc được giữ bản sắc, mỗi người được lắng nghe, đóng góp. Đa dạng văn hóa cần trở thành nguồn lực gắn kết các cộng đồng ở Vĩnh Long.

Bà con dân tộc Khmer tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Tào Đạt

Đối với việc bảo tồn di sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần chăm lo người thực hành di sản; rà soát các loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một. Hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên thực hành, kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Riêng với văn hóa Khmer, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần quan tâm bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công và không gian sinh hoạt truyền thống. Việc bảo tồn phải tôn trọng vai trò chủ thể của đồng bào và ý kiến chư tăng, nghệ nhân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, văn hóa phải bắt đầu từ nếp sống, cách ứng xử hằng ngày; gia đình nuôi dưỡng lòng nhân ái, trung thực, biết ơn; xóm, ấp, phum, sóc cần phát huy tinh thần tương trợ, hòa giải bất đồng bằng nghĩa tình và pháp luật, bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, phòng ngừa bạo lực gia đình, giữ gìn môi trường, thực hành tiết kiệm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự ngày hội. Ảnh: Tào Đạt

Trên không gian mạng, mỗi người cần chịu trách nhiệm với phát ngôn, thông tin chia sẻ, không xúc phạm, kỳ thị hay gây chia rẽ cộng đồng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương khi tiếp dân, giải quyết công việc, giữ lời hứa để củng cố niềm tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tạo điều kiện thụ hưởng văn hóa cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình khó khăn và người dân ở xa trung tâm. Nhà văn hóa, thư viện, sân chơi phải được sử dụng hiệu quả; duy trì câu lạc bộ đọc sách, văn nghệ, thể thao và truyền dạy văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp mở cửa các thiết chế văn hóa, đưa hoạt động đến gần người dân; đặc biệt, cần dành không gian để người trẻ sáng tạo, vừa tiếp nhận di sản, vừa làm giàu thêm giá trị văn hóa cho mình.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh (thứ 2 từ trái qua) tham dự Ngày hội. Ảnh: Tào Đạt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong tập hợp nhân dân, giáo dục đạo đức, khuyến học, hòa giải và kết nối cộng đồng. Chính quyền phải lắng nghe, khuyến khích sáng kiến của đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

“Tôi mong các vị chức sắc, chức việc, chư tăng và những người có uy tín tiếp tục phát huy ảnh hưởng tốt đẹp của mình trong giáo dục đạo đức, trong khuyến học, hòa giải, hoạt động từ thiện và kết nối các cộng đồng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Tào Đạt

Để ngày hội không chỉ diễn ra trong một ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi khu dân cư nên chọn những việc thiết thực, phù hợp khả năng, như chăm lo gia đình neo đơn, giúp trẻ em có nguy cơ bỏ học, duy trì lớp truyền dạy văn hóa hoặc gìn giữ di tích, không gian sinh hoạt chung. Việc thực hiện cần công khai, tự nguyện, tiết kiệm. Ngày hội phải dành thời gian để bà con trò chuyện, giới thiệu nét đẹp văn hóa và bày tỏ nguyện vọng, bảo đảm trang trọng, đầm ấm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tinh thần ngày hội lan tỏa trong từng mái nhà, phum, sóc; để trẻ em trân trọng văn hóa dân tộc, người cao tuổi yên lòng khi di sản được trao truyền, các gia đình khó khăn nhận được sẻ chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Tào Đạt

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quà cho tập thể và các gia đình tiêu biểu. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn tại xã Châu Thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác dự lễ khởi công Nhà văn hóa ấp Bàu Sơn; đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Tào Đạt

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Tào Đạt

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Tào Đạt

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn tại xã Châu Thành. Ảnh: Tào Đạt