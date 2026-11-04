Ngày 4/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc ông Sonexay Siphandone lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được, nhấn mạnh thành tựu và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là nguồn động viên và bài học quý giá để Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Thông tin một số nét nổi bật về tình hình Lào, hoạt động của Quốc hội Lào, kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào và kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Tăng cường kết nối gắn kết giữa hai Đảng, hai nước

Hai lãnh đạo chia sẻ vui mừng trước sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, địa phương và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai Đảng, hai nước và Quốc hội hai nước đều đang đứng trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị.

Hai Đảng, hai Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tập trung thúc đẩy hiệu quả hợp tác chiến lược, kinh tế - thương mại với các chương trình, dự án, công trình cụ thể trên cơ sở thế mạnh, nhu cầu mỗi nước, tương xứng với tầm mức quan hệ chính trị và tiềm năng hai nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược” từ các cơ quan, Ủy ban chuyên trách của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các địa phương, tăng cường trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau, coi đây là định hướng lâu dài, là nền tảng bảo đảm cho quan hệ Việt Nam - Lào phát triển bền vững, trường tồn.

Hai Quốc hội cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trong đó có xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hợp tác trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc lan tỏa thế mạnh hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đồng hành cùng hai Chính phủ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và các dự án trọng điểm như kết nối giao thông, năng lượng, khoáng sản…

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Lào, ban lãnh đạo Quốc hội chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan và Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, tăng cường kết nối gắn kết giữa hai Đảng, hai nước toàn diện trên các lĩnh vực.

Hai Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của mỗi nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhằm bảo đảm các chủ trương, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước được thể chế hóa và triển khai hiệu quả.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone đã thăm và làm việc với tỉnh Phú Thọ.