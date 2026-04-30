Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Không chỉ trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, hợp tác giữa hai nước đã và đang gặt hái nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, tháng 9/2024. Ảnh: TTXVN

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt 16,5 tỷ USD trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.

Hai nền kinh tế được đánh giá có nhiều lợi thế bổ trợ lẫn nhau, mở ra cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư và dịch vụ chất lượng cao.

Tháng 8/2024, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang những lĩnh vực mới tiềm năng.