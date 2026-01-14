Sáng 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thủ trưởng các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, Tổng Công ty và Cục Hậu cần - Kỹ thuật, cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật các đơn vị, tham dự buổi lễ.

Nâng cao tiềm lực, chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật

Báo cáo thành tích khen thưởng tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho biết ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 121/SL thành lập Tổng cục Cung cấp.

Ngày 13/1/1955, Tổng cục Cung cấp được đổi tên thành Tổng cục Hậu cần. Ngày 10/9/1974, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 211/CP thành lập Tổng cục Kỹ thuật.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu xem tham quan gian trưng bày trang thiết bị và nhu yếu phẩm quân sự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 24/1/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 366/QĐ-BQP về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (thời bình).

Từ năm 2015 đến năm 2025, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; xây dựng tiềm lực hậu cần, kỹ thuật vững mạnh, thế trận hậu cần, kỹ thuật vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nhiều đề án, dự án, chương trình để nâng cao tiềm lực, chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chủ động cải tiến, cải hoán, sản xuất, hiện đại hóa nhiều chủng loại vũ khí, trang bị; phát huy tối đa nội lực và năng lực tự bảo đảm cơ bản các chủng loại vật tư kỹ thuật, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài; bảo đảm an toàn thuận lợi trong khai thác và sử dụng, kéo dài tuổi thọ, nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật.

Tổng cục đã đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Bộ Chính trị, Chính phủ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận hậu cần, kỹ thuật, xây dựng thế trận hậu cần, kỹ thuật vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, Tổng cục đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm kịp thời hàng trăm nghìn tấn vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho các cuộc diễn tập.

Nhiều loại vũ khí, trang bị mới do Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất và các vũ khí được cải hoán, tăng hạn, tăng tầm bắn… được đưa vào diễn tập đều đạt chất lượng tốt.

Trong các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Tổng cục đã bảo đảm hậu cần, kỹ thuật với khối lượng đặc biệt lớn phục vụ cho luyện tập, diễu binh, diễu hành góp phần rất to lớn vào thành công của các lễ kỷ niệm, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của Quân đội, để lại ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, Tổng cục đã đảm bảo hậu cần, kỹ thuật ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đề xuất với Bộ Quốc phòng triển khai bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật hỗ trợ nhân dân kịp thời, hiệu quả.

Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Tổng cục có nhiều đột phá. Tổng cục đã chủ động phối hợp nghiên cứu sản xuất thành công nhiên liệu bay đặc chủng kịp thời bảo đảm xăng dầu cho một số phương tiện hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng cục đã chỉ đạo các doanh nghiệp hậu cần, kỹ thuật đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, tích cực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng mô hình phát triển bền vững; đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm nhiều dây chuyền sản xuất, thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; bảo đảm quân trang chất lượng tốt, bền, đẹp, thống nhất đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy; đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động và công tác an sinh xã hội ở các địa phương.

Tổng cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng Tổng cục và ngành Hậu cần, Kỹ thuật Quân đội tinh, gọn, mạnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội trên các địa bàn đóng quân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Hậu cần, Kỹ thuật Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trải qua hơn 81 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Những chiến công chói lọi, những thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, nhân viên ngành Hậu cần, Kỹ thuật - Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị hậu cần, kỹ thuật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân; xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều đề án, dự án, chương trình kế hoạch có ý nghĩa chiến lược, củng cố, nâng cao tiềm lực, thế trận hậu cần, kỹ thuật quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư lưu ý những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định. Trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng…; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách về công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp với chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, nhất là các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tham mưu triển khai hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình phối hợp, đầu tư sản xuất, mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tổng Bí thư đề nghị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật, nhất là các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các cơ sở nghiên cứu, các nhà trường trong Tổng cục và ngành Hậu cần, Kỹ thuật toàn quân.

Trong “kỷ nguyên mới”, ngành Hậu cần, Kỹ thuật Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất của trí tuệ nhân loại để ứng dụng vào sự phát triển hậu cần, kỹ thuật quân sự và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sản phẩm của Tổng cục và ngành Hậu cần, Kỹ thuật Quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, những sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần “Tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc” và đặc biệt nhấn mạnh về Tự chủ chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ Tổng cục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” (Chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững); chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống cho bộ đội, từ bữa ăn, nơi ở, sinh hoạt đến chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với những cán bộ, chiến sỹ ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo để bộ đội yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu, coi đây là trọng tâm công tác chủ yếu, thường xuyên của ngành Hậu cần - Kỹ thuật.

Tổng Bí thư yêu cầu, xây dựng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục và ngành Hậu cần, Kỹ thuật; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành Hậu cần, Kỹ thuật, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thiết thực.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương luôn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

