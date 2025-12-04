Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Trong năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; luôn giữ thế chủ động, xử lý khôn khéo, linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Quân đội quyết liệt triển khai chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác.

Hội nghị lần thứ 15 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN

Quân đội là lực lượng chủ yếu tổ chức thành công các ngày lễ lớn của đất nước trong năm. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là điểm sáng trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, đạt nhiều dấu ấn nổi bật.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đây là năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân hiện đại.

Phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026 đã cụ thể hóa các chủ trương mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 quyết nghị, trong đó xác định chủ đề năm 2026 là: “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thể hiện tinh thần quyết liệt của Quân ủy Trung ương trong việc đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống.

Nghiên cứu bổ sung Bộ tiêu chí xây dựng QĐND Việt Nam hiện đại trong tình hình mới

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, Quân đội nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất nội hàm và chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại...

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng QĐND Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”, bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu, gắn với bảo mật và an toàn thông tin; triển khai đồng bộ và các giải pháp nâng cao chất lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ theo phương thức hiện đại; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt, công tác, huấn luyện của bộ đội theo phương châm “thực túc, binh cường”.

Tổng Bí thư chỉ rõ, tiếp tục mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trong đó, cần đặc biệt quan tâm tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần đặc biệt coi trọng triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội hiện đại; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các quy định về công tác cán bộ mà Bộ Chính trị đã ban hành. Quân đội thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Để toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư đề nghị hành động theo phương châm 5 vững (đó là “chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững”).

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi khẩu hiệu này, biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành tiêu chí rèn luyện, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.