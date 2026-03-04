Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẩn trương, tích cực thực hiện đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”. Đề án này đã được báo cáo và thông qua tại phiên họp của Bộ Chính trị khóa 13 ngày 28/11/2025.

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Dự thảo quy định xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng, nhấn mạnh quan điểm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Dự thảo cũng nêu yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thống nhất quan điểm nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới.

Về quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo; phải thiết kế được cơ chế liên thông. Kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác đánh giá cán bộ và phải được rà soát xem xét hằng ngày, định kỳ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu

Đặc biệt, Tổng Bí thư cho rằng phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân.

Về tính quy phạm và thực thi, Tổng Bí thư yêu cầu cần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài. Các quy định cụ thể hóa được trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu; quy định rõ những việc bắt buộc phải làm, chế độ thực hiện và có cơ chế phối hợp; dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, khắc phục được tình trạng nói không đi đôi với làm. Mỗi nội dung phải có thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung.

Các cơ chế và quy trình mới cần được bổ sung, đáp ứng được tiêu chí rõ quy trình, rõ sản phẩm. Tổng Bí thư định hướng cần nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo.

Tổng Bí thư lưu ý xây dựng quy trình xử lý điểm nóng, trong đó bao gồm việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận và xử lý khủng hoảng truyền thông, bảo đảm không bị động và không để xảy ra khoảng trống thông tin.

Tổng Bí thư đề nghị đổi mới học tập nghị quyết phải chuyển trọng tâm từ tổ chức học tập sang chuyển hóa thành hành động. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt, chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt.

Tổng Bí thư cũng lưu ý khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tổng Bí thư và các đại biểu dự hội nghị

Tổng Bí thư phân tích, phải chuyển trọng tâm từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng và dẫn dắt tư tưởng; từ tuyên truyền một chiều sang tăng cường đối thoại, thuyết phục, làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số. Đi cùng với việc này là phải chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và các nền tảng truyền thông của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng ta là Đảng cầm quyền, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chất lượng cầm quyền của Đảng. Công tác chính trị, tư tưởng là gốc của thắng lợi. Vì vậy, quy định lần này phải giữ vững gốc, đồng thời mở không gian để Đảng tiếp tục đổi mới, phát triển và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tập trung tối đa nguồn lực, rà soát kỹ từng điều khoản, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất với hệ thống các quy định hiện hành.