Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Điểm lại lịch sử ra đời của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, để củng cố sức mạnh đội quân cách mạng non trẻ ra đời chưa tròn 1 năm, Bác Hồ đã chỉ đạo tổ chức thành lập ngay cơ quan tham mưu chiến lược của quân đội nhân dân Việt Nam nhằm thống nhất chỉ huy các lực lượng vũ trang trong cả nước để chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc lâu dài.

Quyết định thành lập Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam ngày 7/9/1945 là sự kiện lịch sử đánh dấu bước trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khái quát lại những chiến công, đóng góp của Bộ Tổng Tham mưu trong các cuộc kháng chiến; xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, là "cơ quan đầu não của Quân đội" - Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; tham mưu nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, đề án, dự án luật quan trọng về quân sự, quốc phòng.

Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo; chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn, góp phần nâng cao sức mạnh, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng, năng lực sản xuất, sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tổng Bí thư khẳng định những thành tích, chiến công của Bộ Tổng Tham mưu luôn thể hiện đỉnh cao về nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng ta; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược và sự vận dụng sáng tạo truyền thống đánh giặc "lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn", "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng".

Tổng Bí thư nêu rõ, "dựng nước phải đi đôi với giữ nước" là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của ông cha ta. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách.

Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình

Tổng Bí thư lưu ý, Bộ Tổng Tham mưu kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai có hiệu quả các chiến lược, chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Bộ Tổng Tham mưu tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông...; kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu cần tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; tiến hành điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc tiếp tục quán triệt, nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao.

Bộ Tổng Tham mưu cần tham mưu hiện thực hóa, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí cụ thể, thiết thực, chắc chắn, khả thi; kịp thời có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt; quan tâm đầu tư bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại.

Đồng thời, xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đặc biệt là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.